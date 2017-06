1.200 persones participen de la XVIII Trobada de Muixerangues d’Algemesí

La divuitena trobada de muixerangues d’Algemesí va reunir prop de 1.200 muixeranguers i castellers. Una trobada consolidada que converteix la plaça major en l’escenari de les figures que alcen els integrants de les distintes colles.

Les dos colles d’Algemesí conviden a la seua vegada a altres colles; en aquest cas les convidades han sigut, per part de la nova muixeranga, “La congolla de Castelló” qui ha recuperat part de les figures que es feien antigament a les comarques del nord, i “ la colla jove xiquets de Tarragona”, qui en aquesta trobada alça un Castell de nou altures.

Des d’Algemesí, les colles han volgut destacar la bona organització de la trobada gràcies a la implicació de l’Ajuntament,

En aquesta edició, el president de les corts, Enric Morera, i el conseller de Cultura, educació i esport, Vicent Marzà, hi van voler acompanyar les colles participants i donar-los el seu suport, un suport que per primera vegada, i per part de la conselleria ha sigut econòmic.

El Conseller Marzà hi va estar present en l’acte institucional que va tindre lloc a l’Ajuntament i on es va fer una recepció oficial, com a mostra d’agraïment, a les colles participants. També, cal destacar que la trobada va reunir prop d’un centenar de músics entre dolçainers, tabaleters, grallers i timbalers.