El 10 d’abril s’inicien les obres de condicionament de la segona fase al carrer Benito Pérez Galdós

Alzira, 5 d’abril de 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Gestió Urbanística, informa que, tal com ja es va realitzar l’any 2017 al primer tram del carrer Benito Pérez Galdós, a partir del 10 d’abril començaran les obres corresponents a la segona fase de condicionament d’este carrer, comprés des dels números 27 al 39, imparells, i del 36 al 52, parells.

Segons declara Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira, “continuant amb l’actualització del carrer Benito Pérez Galdós, que va començar al mes de juny de 2017, és moment d’avançar i posar en marxa la segona fase de les obres d’este carrer principal de la ciutat d’Alzira, i es finalitza així un dels projectes més importants que s’han realitzat per donar als carrers de la nostra ciutat una imatge renovada, actual, còmoda, moderna, lligada amb la sostenibilitat i cuidant els detalls”.

Estes són unes obres que aportaran una major amplitud a les voreres per tal de donar una major mobilitat al vianant, al mateix temps que representarà un avantatge per al comerç de la zona.

Sens dubte, estes mesures són sempre fruit d’un gran treball estudiat per un equip de persones que aporten la seua perspectiva professional, per tal d’aportar una visió d’acord amb els temps que vivim, amb modernitat i guanyant espais oberts i ampliant l’arbratge dins del nucli urbà.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, i la regidora de Comerç, Isabel Aguilar, han visitat els comerços de la zona per transmetre’ls el seu suport, i aclarir els dubtes que puguen sorgir sobre les esmentades obres.

Segons declara Isabel Aguilar, “tal com férem l’any passat, en la primera fase de les obres d’este carrer, posarem totes les mesures al nostre abast perquè les molèsties, per a vianants, trànsit, clients i comerciants, siguen les mínimes. Este és un segon pas cap al canvi, cap a la modernitat i donar a un dels principals carrers comercials de la ciutat el valor que mereix amb comoditats per als usuaris i una imatge agradable i actual. Estem segurs que Alzira camina en la direcció correcta”.