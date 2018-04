AECC València reconeix l’esforç de la Junta Local d’Almussafes amb una menció especial

Connect on Linked in

L’entitat felicita al municipi per haver incrementat en 12.637,54 euros la quantitat econòmica recollida durant la campanya 2017

En total, i gràcies a les diferents iniciatives impulsades, Almussafes va aconseguir una recaptació total de 21.906 euros durant el passat any

Almussafes, a 23 d’abril de 2018. L’augment en la recaptació de la Junta Local Contra el Càncer d’Almussafes en 2017 pel que fa a 2016 l’ha fet mereixedora d’una menció especial per part de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de la província de València. L’entitat va aconseguir durant el passat any 21.906 euros, 12.637,54 euros més que en 2016. Adela Lladosa i María José Girona van arreplegar ahir aquesta distinció especial durant la celebració de l’Assemblea General Ordinària Provincial que es va dur a terme en el Col•legi Oficial de Metges de València. Lladosa agraeix l’esforç realitzat per tota la població per a seguir avançant en l’erradicació de la malaltia.

Ahir, diumenge 22 d’abril, la Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes va ser distingida per l’Associació Espanyola contra el Càncer de la província de València en la seua Assemblea General Ordinària per la seua “dedicació i compromís al llarg de la Campanya 2017 i que ens permet seguir oferint millors serveis a tots els valencians i valencianes”.

L’entitat, que va celebrar l’acte a partir de les 11.30 hores en la Sala Ramón y Cajal del Col•legi Oficial de Metges de València, va lliurar durant la trobada una menció especial a la Junta Local d’Almussafes en la qual destaca el notable increment registrat en els resultats econòmics de 2017 en relació amb els de l’any anterior.

En el diploma lliurat, la Junta Associada Provincial de València “agraeix i felicita a la localitat d’Almussafes perquè a través de l’esforç i treball de la seua Junta Local Contra el Càncer” ha aconseguit una recaptació total de 21.906 euros en 2017, xifra que suposen 12.637,54 euros més que en 2016.

La presidenta de la Junta Local Contra el Càncer del municipi, Adela Lladosa, i la seua vicepresidenta, María José Girona, van assistir a l’acte per a arreplegar aquest premi especial de mans del president provincial, Tomás Trenor Puig, i del vicepresident, Antonio Llombart.

“És una menció d’honor a un poble solidari i treballador i a una junta molt lluitadora. Estem molt agraïdes per aquest reconeixement perquè és fruit de l’esforç de tota una població que durant l’any es bolca perquè cada vegada estiguem més prop de la fi del càncer tal com el coneixem ara”, assenyala Adela Lladosa.