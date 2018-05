Els comerciants d’Almussafes organitzen per a aquest cap de setmana una nova fira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La desè sisena edició de l’activitat se celebrarà aquest divendres 1, de 18 a 22 hores, i el dissabte 2, de 10 a 20 hores

L’àmplia oferta de productes i serveis dels socis de AECAL es completarà amb activitats dirigides al públic infantil

Almussafes, a 29 de maig de 2018. L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) prepara per al divendres i el dissabte d’aquesta setmana una nova edició de la seua fira comercial, en la qual un total de 16 socis oferiran els seus millors productes i serveis en el Parc Central per a fomentar la compra en establiments de proximitat. El divendres 1 de 18 a 22 hores i el dissabte de 10 a 20 hores, la qualitat, el preu i l’atenció personalitzada pròpies de les empreses del municipi es donen cita una vegada més en aquesta iniciativa que comptarà també amb activitats infantils.

El sector empresarial d’Almussafes torna a eixir al carrer per a oferir els seus millors productes i serveis en una nova edició de la Fira del Comerç organitzada per l’Associació d’Empresaris i Comerciants de la localitat (AECAL). La iniciativa, que l’entitat pretén convertir novament en una festa amb diferents activitats paral·leles, se celebrarà aquest divendres 1 de juny de 18 a 22 hores i l’endemà, el dissabte 2 de juny de 10 a 20 hores en el Passeig del Parc Central del municipi.

La desè sisena edició de la fira posarà a la disposició d’almussafenys i visitants una àmplia varietat de productes i serveis de sectors com la decoració, la moda i el calçat, els complements, els articles esportius i la perfumeria, “llocs en els quals els clients rebran, com en els seus respectius establiments, la millor atenció, els millors preus, la millor qualitat i, per descomptat, el servei més exclusiu”, avancen des de l’associació.

Els stands estaran acompanyats també d’una àmplia zona de terrassa en la qual es podran adquirir tapes, vins i granissats, entre altres productes, i de diferents activitats dirigides al públic infantil i juvenil. Entre uns altres, l’organització ha avançat que el dissabte de 10 a 13 hores hi haurà un taller de pintura amb esprai gràcies a la col·laboració brindada per la jove blogger Aurea.

Estaran presents en la iniciativa Espais Interiors, Koala Kids, Tàpia Subministraments Industrials, Bou Roba, Loles, Esplai Esport, Cinderella Shop, Roba de Nanos, Tacons i Taconets, Tulipà, S&M, Connexió Neuronal, Drogueria Perfumeria Blanca, Sarah Moda i Complements, Orxateria Melchor i Soho Gin Club.