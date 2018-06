El grup de ball Sweet Evolution, seté en el Campionat d’Espanya d’Urban Beat 

Connect on Linked in

Quatre joves almussafenys formen part de l’equip, que assaja a Guadassuar i va competir en categoria Infantil

Des de la seua creació, fa tres anys, han col·laborat en diferents activitats celebrades en la localitat

Almussafes, a 18 de juny de 2018. El grup de ball Sweet Evolution va aconseguir la setena posició d’Espanya en el Campionat de Dansa Urbana Urban Beat que es va celebrar el passat diumenge 10 de juny a València. La formació, de la qual formen part quatre joves almussafenys amants d’aquesta disciplina artística, Joan Albuixech, Elia España, Carles Iborra i Aitana Pujol, també es van posicionar sisens en el concurs The Frog Urban Dance ahir diumenge 17 de juny. En aquesta localitat, han participat ja en diversos actes, com la Gala Jove de l’Esport, i la desfilada de moda organitzat per AECAL. A més, van guanyar el concurs Mini Talent organitzat per les Clavariesses de 2017. El seu professor, Jesús Benavent Santo Domingo, que va crear el grup fa 3 anys, es mostra content per l’evolució dels joves.

A la tercera va la vençuda. El passat diumenge 10 de juny, el grup de ball Sweet Evolution va aconseguir un lloc destacat en la classificació de la setena edició del Campionat de Dansa Urban Beat. Després de presentar-se en 2016 i 2017 amb resultats més discrets, aquesta vegada van aconseguir superar-se i quedar setens de tot el país després d’enfrontar-se a altres 18 grups en la categoria Infantil d’aquesta disciplina artística i aconseguir un total de 76,60 punts.

En la convocatòria, grups de tota Espanya i també d’Europa presenten els seus treballs coreogràfics tant per a optar pels premis de la competició com per a gaudir dels moments d’intens ball que es viuen durant la jornada. L’esdeveniment està avalat per la Xarxa Nacional de Campionats de Dansa Urbana, un segell que garanteix que el torneig naix de la unió de criteris essencials i que es desenvolupa sobre unes bases i una prestació de servei eficaç. Pel que fa al jurat, tal com consta en les bases, aquest valora la impressió global, l’execució, la interpretació, la imatge, la sincronia i la tècnica, entre altres aspectes.

Porten el ritme en les venes i estan demostrant que el ball pot ser una bona manera de practicar esport, divertir-se i socialitzar-se. Des de la seua creació, fa tres anys, el grup Sweet Evolution continua la seua línia ascendent i a poc a poc els reptes als quals s’enfronta són cada vegada més difícils de superar.

Carla, Marina, Dafne, Agatha, Daniela, Claudia, Nerea, Joan, Carles, Aitana i Elia, aquests quatre últims d’Almussafes, entrenen tots els dimarts i dissabtes a Guadassuar per a millorar en una disciplina per la qual senten passió. Al costat del seu entrenador, Jesús Benavent Santo Domingo, el grup, que fomenta la dansa urbana en la Ribera Baixa, ha pogut evolucionar de manera extraordinària fins a aconseguir aquest resultat tan destacat.

Els joves, que porten entre 3 i 7 anys ballant, també van participar ahir diumenge 17 de juny en el I campionat The Frog Urban Dance disputat a València, quedant en sisena posició en la categoria Infantil d’aquesta competició. En aquesta ocasió van aconseguir un total de 101 punts, la qual cosa els va deixar a la meitat de la taula, atès que es van presentar un total de deu grups. Els ballarins professionals Ainara Prieto, Betty Style, i Greg Cophy van ser els encarregats de jutjar cadascuna de les actuacions realitzades en l’edifici de ‘Moviments Espai de Ball’.

Sweet Evolution coneix bé Almussafes, no solament perquè quatre dels seus integrants són d’aquesta localitat. A més d’aconseguir la victòria en el concurs Mini Talent de les Clavariesses 2017, aquests joves ballarins van actuar en la Gala Jove de l’Esport de 2016 i en la desfilada de moda organitzada per l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL) en 2017. El professor es mostra content i satisfet pel treball realitzat pels seus alumnes, els qui continuen assajant per a seguir perfeccionant la seua tècnica sobre l’escenari.