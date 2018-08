Print This Post

La tradicional cita de les Festes Patronals, organitzada pels clavaris del Crist, va congregar a més de 100 cuiners i cuineres que van demostrar els seus dots a l’hora d’elaborar una autèntica paella valenciana.

El tret d’eixida de les Festes Patronals de Mislata ho va donar una de les cites més multitudinàries de les festes, l’esperat i bulliciós concurs de paelles. Com cada any, milers de mislateros i mislateres es reuneixen entorn a l’esdeveniment organitzat pels clavaris del Crist. L’alta participació i les més de 130 paelles que es van presentar a concurs, tornen a demostrar la consolidació d’aquesta divertida i participativa jornada.

El més d’un centenar de cuiners i cuineres que van prendre el centre de la ciutat, van omplir d’olor del plat valencià per excel·lència, la paella, els carrers de Mislata. L’organització va dotar als concursants tant de la llenya com dels ingredients que havien d’usar, per la qual cosa els participants solament van haver de demostrar els seus dots culinàries fent un bon sofregit i donant-li el punt perfecte a l’arròs.

La jornada va transcórrer entre un ambient festiu i de camaraderia, paelleros i olor de llenya. Conforme els participants anaven concloent els seus plats, el jurat, format pel regidor de Tradició, Francisco Herrero, la regidora de Cultura, Pepi Luján, i diversos membres designats per la Clavaria del Crist, entre ells el seu president, Joaquín Villanueva, anaven provant tots i cadascun d’ells.

Una vegada reunit el jurat i preses les conseqüents deliberacions, es va decidir que el guanyador del certamen de paelles de les Festes Patronals de Mislata 2018 fóra Silvino Matarredona. El segon lloc va ser a parar a Arturo Ventosa, que va estar acompanyat en tercer lloc per Mª del Carmen Martínez.

Després del reeixit concurs de paelles, la festa va continuar amb la música de les bandes tribut al grup de rock espanyol Barricada i al de punk Ska-P.