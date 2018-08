Picassent ja llueix les seues millors gales a pocs dies perquè comencen les Festes Majors 2018

Connect on Linked in

Els carrers del municipi anuncien l’arribada de les Festes en honor a la Mare de Déu de Vallivana amb garlandes florals i banderoles.

El 31 d’agost es donarà el tret d’eixida a les Festes Majors de Picassent que faran disfrutar a tota la població amb esdeveniments de tot tipus: musicals, tradicionals, religiosos, participatius… Per això, des de fa dies, l’Ajuntament ja està immers en els preparatius com ara la decoració del poble que a dia de hui ja vist de gala amb la col·locació d’elements ornamentals que combinen garlandes florals amb estampes de la Mare de Déu de Vallivana i l’escut de Picassent.

Per davant queden 11 dies de festa en què el municipi rebrà la visita de grans artistes com Ariel Rot i Alejo Stivel dins la gira «Adiós Tequila Tour», Efecto Mariposa, Los Morancos, OBK i el mag Yunke entre altres. A més, no faltaran els esdeveniments participatius com els concursos de carrosses, farolets i pilota dolça; les propostes tradicionals com les carreres de joies, la romeria o els correfos; i els actes religiosos i grans d’esta festa: el dia de la Vallivana i el dia del Crist, el 8 i el 9 de setembre respectivament.