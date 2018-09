El PP d’Algemesí proposa a José Javier Sanchis com a candidat a l’Alcaldia

Connect on Linked in

El comité executiu va acordar ahir traslladar la decisió a la direcció regional del partit

El PP d’Algemesí ja té clar qui vol que siga el seu cartell electoral per als pròxims comicis municipals de maig de 2019. El comité executiu va acordar ahir mateix proposar a la direcció regional que Jose Javier Sanchis Bretones, actual president de NNGG i regidor, siga el candidat a l’alcaldia d’Algemesí.

Abans de les vacances d’estiu, davant l’anunci de Vicent Ramón Garcia de no repetir com a cap de llista, Sanchis va comunicar al comité executiu local la seua decisió d’optar a liderar la candidatura que els populars presentaran per a recuperar l’alcaldia el pròxim mes de maig de 2019.

Des d’un primer moment, la proposta va comptar amb el recolzament incondicional del propi Garcia Mont com a president i portaveu, i del secretari general Ramon J. Girbés, a més de regidors del Grup Municipal, membres del comité executiu, afiliats i simpatitzants.



Vicent Ramón Garcia, alcalde d’Algemesí entre 2007 i 2015, sempre ha tingut molt present que el seu mandat havia de ser de huit anys, però davant la insistència del Partit Popular, va decidir tornar a presentar-se novament en 2015. Ara que ja té relleu, ho té molt clar amb l’aposta per Jose Javier Sanchis, suficientment format amb la seua joventut, afirmà.

La direcció local té molt present que és la direcció regional la que ha de ratificar els candidats d’aquells municipis de més de 20.000 habitants; si bé és cert, esta decisió ha de basar-se en la proposta que ara es fa des del propi municipi. I tot davant la inquietud de la militància i la insistència dels membres del comité executiu, degut a la proximitat de les eleccions municipals, el que ha portat a prendre una decisió que no té cap sentit retardar més. Cal recalcar que la direcció regional sempre ha tingut en compte la opinió de les estructures locals, i més tractant-se de casos com el que ens ocupa, on sols s’ha presentat una candidatura i que a més compta amb el recolzament unànime del comité executiu.

Garcia Mont manifesta que sempre tindrà molt presents els recolzaments del seu president Juan Sabater, qui li va donar tota la seua confiança per a una nova era en el Partit Popular i que, fruit de estos recolzaments obtinguérem l’alcaldia per al PP per primera vegada en la època de la democràcia en 2007. A més, manifesta el seu orgull pel procés seguit per a este relleu, recolzat per tota la militància i que ha sigut una mostra de democràcia i transparència per part de tots, per a elegir el millor per al nostre partit i la nostra ciutat.

“És moment de posar-nos a treballar per a què este partit, el preferit pels veïns d’Algemesí, recupere l’alcaldia i el rumb de l’ajuntament. El PP d’Algemesí el construixen els seus afiliats i simpatitzant, i què millor que escoltar-los a ells per a saber el que Algemesí necessita per a tornar a gobernar”, ha manifestat Garcia Mont.

Per la seua part, Jose Javier Sanchis, ha volgut agrair la bona predisposició de Garcia Mont i de la direcció local per fer una transició de consens, que aposte fermament per la regeneració i l’adaptació als nous temps, a més del recolzament rebut pels seus companys de partit a nivell local i comarcal.

“Ja tenim definits els principals eixos en els que centrar l’acció de govern, però és moment de desenvolupar-los a través d’un equip fort i integrat per persones de diferents perfils i secotrs. El meu principal objectiu és crear sinèrgies entre la experiència i la joventut, que ens permeten atendre les demandes de la ciutadania i anar més enllà amb un projecte de ciutat a mitjà i llarg termini”.

Jose Javier Sanchis és regidor del PP d’Algemesí des de 2015 i participa en la vida política d’Algemesí des dels 17 anys. És president local de NNGG des de 2012 i recentment ha entrat a formar part de la direcció autonòmica de NNGG CV. El també responsable de comunicació del PP d’Algemesí, complirà 26 anys el pròxim mes d’octubre i està finalitzant els seus estudis de Magisteri en Educació Primària, especialitzant-se en Pedagogia Terapèutica.