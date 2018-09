El II Quimerafest d’Almussafes comptarà amb un punt violeta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Creu Roja i el propi ajuntament coordinen esta iniciativa, emmarcada en el “+Jove” 2018

De 10 a 24 hores de demà dissabte 22 de setembre, la caseta estarà instal·lada en el macroesdeveniment musical

La proposta festiva amb major expectació del “+Jove” 2018 d’Almussafes, que s’inaugura esta mateixa vesprada amb una batucada i un correfocs, és el II Quimerafest, el festival de música que demà dissabte 22 de setembre, de 10 a 24 hores, oferirà fins a 14 actuacions en la zona verda del Polígon Industrial Joan Carles I, situada enfront de l’institut d’educació secundària. El Pla Municipal d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes tindrà la seua projecció en este macroesdeveniment, ja que per primera vegada les Regidories de Polítiques d’Igualtat i Joventut han unit forces, junt amb Creu Roja, per a instal·lar un punt violeta contra agressions sexuals, que estarà operatiu durant tota la jornada festiva.

L’Ajuntament d’Almussafes ha volgut apostar, en la seua segona edició del Quimerafest, per garantir l’accés a l’oci segur per a totes les persones i una festa lliure de comportaments i agressions sexistes, “al tractar-se d’un dels eixos que tenim establits en el nostre Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Hòmens”, explica l’edil de Polítiques d’Igualtat i Joventut, Davinia Calatayud.

Per això, entre les 10 i les 24 hores de demà dissabte 22 de setembre, estarà operatiu un punt violeta en el macroesdeveniment musical, que estarà atés per un equip format per professionals especialistes en assessorament psicològic, legal i emocional de Creu Roja i pel voluntariat de Fusa Activa, col·lectiu musical feminista que treballa en pro de la visibilització de les dones en la música.

La funció d’este punt violeta serà la d’informar, previndre i atendre possibles agressions sexuals i difondre valors com els drets de la dona, a més de prestar assistència des del punt de vista psicològic i social amb intervencions immediates, en cas de ser necessari. “En definitiva, es tracta de conscienciar al col·lectiu de jóvens de la necessitat d’eradicar conductes sexistes en l’àmbit de l’oci, atés que les dones no han de veure limitada la seua llibertat de moviment o el seu dret a disfrutar lliurement de la festa per por de ser assetjades o agredides”, afig la regidora. L’objectiu del punt violeta també radica a potenciar els valors de la igualtat en l’oci i la cultura musical.

En l’expositor, ubicat en el mateix espai verd de celebració del Quimerafest, es repartirà material divulgatiu, com a targetes amb informació detallada dels telèfons amb què cal contactar en el supòsit ser objecte d’alguna agressió, i flyers de conscienciació

A més del control de la seguretat de la iniciativa per part de la Policia Local i Guàrdia Civil, les forces de seguretat estaran en plena coordinació amb les persones al capdavant del punt violeta.