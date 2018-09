Almussafes inaugura el primer servici de psicooncología de l’AECC descentralitzat de la Ribera

Connect on Linked in

La psicòloga María Jerez impartix les sessions d’esta iniciativa impulsada pel departament de Benestar Social del consistori

L’assistència, que es presta els dimarts de 9 a 14 hores, va començar el passat 4 de setembre en el Pavelló Poliesportiu Municipal

Desenrotllat en estreta col·laboració amb la Junta Provincial de l’AECC, presta assessorament i acompanyament psicològic a pacients i els seus familiars

El passat 4 de setembre l’Ajuntament d’Almussafes va inaugurar el seu nou servici de psicooncología de l’Associació Espanyola contra el Càncer, amb el que el departament municipal de Benestar Social busca millorar la gestió emocional dels processos de convalescència del càncer tant en les persones afectades per esta malaltia com en el seu entorn. L’assessorament, impartit per la psicòloga María Jerez, es presta tots els dijous de 9 a 14 hores en el Pavelló Poliesportiu Municipal i les cites es deriven directament des de les consultes d’atenció primària d’Almussafes, Benifaió i Sollana. El projecte, que suposa la posada en marxa del primer servici descentralitzat de psicooncología de l’AECC en la comarca de la Ribera i el segon de la província, s’ha fet realitat gràcies a la voluntat de la Junta Provincial i de les gestions dutes a terme des de la Junta AECC Almussafes.

El diagnòstic del càncer comporta molts canvis a nivell emocional tant als pacients com als seus familiars i amb l’objectiu de millorar l’estat psíquic de les persones que han d’enfrontar-se directament o indirectament a una malaltia d’esta magnitud, l’Ajuntament d’Almussafes ha gestionat amb la Junta Provincial AECC l’arribada a Almussafes del servici de psicooncología.

La iniciativa, que opera des del passat 4 de setembre cada dijous de 9 a 14 hores en el Pavelló Poliesportiu Municipal, està impartida per María Xerés, professional especialitzada en psicooncología, qui “assessora i acompanya les persones beneficiàries en el dur i llarg procés que suposa una malaltia d’estes característiques, que sempre va unit a l’aparició de pors, patiments i preocupacions”, segons el regidor de Sanitat i Benestar Social, Faustino Manzano.

La implantació del servici gratuït, que es va anunciar el passat mes de juliol durant el sopar benèfic, en el qual es recapten fons per a la lluita contra el càncer, sorgix a proposta del departament municipal de Benestar Social i suposa el primer servici descentralitzat d’esta especialitat que es posa en funcionament en la comarca de la Ribera i el segon de la província de València. Per este motiu, pot accedir al mateix qualsevol persona de l’àrea de salut, no sols d’Almussafes, “encara que evidentment les poblacions més pròximes seran les mas beneficiades”, assenyala l’edil. Precisament, este mateix matí s’ha celebrat una reunió amb els responsables dels centres de salut d’atenció primària d’Almussafes, Benifaió i Sollana en la qual s’ha explicat el funcionament d’este servici i la fórmula de derivació al mateix des de les pròpies consultes dels ambulatoris. La directora de l’Àrea de Benestar Social, Laura Acuña, i el tècnic Coordinador de les Juntes Locals de l’AECC, Sergio Sahuquillo han estat presents en la trobada, a què també ha assistit la psicòloga al capdavant del programa.

L’Hospital de la Ribera manté el servici que presta en la infraestructura sanitària tres matins a la setmana i s’àmplia amb un dia més a Almussafes, descentralitzant així l’atenció psicològica de l’hospital i facilitant a la ciutadania l’accés al servici.

La psicòloga María Jerez implementa diverses tècniques d’esta ciència amb l’objectiu de reduir l’ansietat i les pors, millorar l’estat d’ànim i el benestar i disminuir el patiment que suposa afrontar el diagnòstic i les proves mèdiques. Durant les sessions també ajuda a tolerar millor els tractaments i els efectes secundaris i a millorar la comunicació amb la família, el personal sanitari i els amics i, si és necessari, recomana pautes per a afrontar el dol dels sers volguts.

“El càncer no sols afecta les persones que ho patixen. Tot el seu entorn patix una bolcada que no és senzill gestionar en soledat i des de l’Ajuntament d’Almussafes apostem per que el procés siga el més suportable possible també per a la família i les amistats a través d’este programa assistencial gratuït promogut pel consistori municipal i coordinat directament des de la Junta Associada Provincial de València, que contribuïx a augmentar el benestar de la ciutadania”, afirma el president de l’executiu, Toni González.