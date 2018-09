Al seu 10º aniversari Bioparc Valencia continúa a la llista de millors parcs d’animals del món

Connect on Linked in

Les valoracions i recomanacions de turistes que han visitat Bioparc Valencia han ratificat novament aquest parc a partir de TripAdvisor com a un dels millors 10 parcs d’animals del món.

El fet de poder contemplar una recreació de l’hàbitat natural d’espècies conegudes sota el nom de BIG FIVE de l’Àfrica, fa d’aquest parc una experiència inoblidable per als visitants. Els BIG FIVE, o els cinc grans en valencià són el lleopard, el lleó, l’elefant, el rinoceront i el búfal, animals objecte de preocupació per als conservacionistes que busquen la seua protecció.

El parc natural que és reconegut a escala internacional, recrea els ecosistemes més amenaçats del continent africà a través de la zooinmersió i promou la seua conservació a partir d’activitats gratuïtes entre les quals destaca l’exhibició educativa d’aus i mamífers “El cicle de la Vida”.

El Bioparc València, consta a més al mes de setembre amb els BIOdies, promoció d’un preu únic d’entrada sota el nom “amb causa”. que busca el compromís de la conservació de les dos espècies grans de primats que es poden veure al parc.

Amb tan sols 10 anys d’existència, el parc s’ha convertit en una experiència inoblidable per a contemplar la natura salvatge de l’Àfrica.