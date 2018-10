Sanitat distribueix 750.000 dosi de vacunes contra la grip amb la finalitat d’augmentar la cobertura vacunal en els grups de risc

Print This Post

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública inicia dilluns que ve la campanya de vacunació enfront de la grip per a la temporada 2018-2019, per la qual cosa des d’aqueix moment qualsevol ciutadà de la Comunitat Valenciana que estiga inclòs en algun dels grups de risc, ja pot sol·licitar cita en el seu centre de salut per a vacunar-se.

Per a aquesta temporada, la Conselleria de Sanitat ha adquirit 750.000 dosi de vacunes enfront de la grip que ja s’han començat a distribuir als Departaments de Salut. En concret, 83.000 dosi a la província de Castelló, 360.800 dosi per a la província de València i 306.200 dosi per a Alacant.

D’altra banda, de les 750.000 dosis adquirides, 570.000 dosis corresponen a una vacuna antigripal de virus fraccionats i 180.000 dosis a una vacuna antigripal amb adyuvante destinada als majors de 65 anys.

Des de dilluns que ve s’activaran els més d’1.700 punts de vacunació que hi ha a la Comunitat.

Segons ha destacat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, “l’any passat augmentem la cobertura vacunal en alguns grups de risc, com el cas de les embarassades o el personal sanitari, però hem de seguir insistint en la importància de la vacunació sobretot en les persones majors o que pateixen una malaltia crònica que són més susceptibles de tenir complicacions davant un episodi gripal”.

Així, durant la temporada passada es van vacunar a un total de 712.213 persones incloses en els grups de risc. Quant a les persones majors de 64 anys la cobertura va ascendir d’un 49,8% en la temporada 2016-2017 a una cobertura de 51,47% . Així mateix, en dones embarassades la cobertura ha augmentat de forma considerable passant de 36,43% a un 43,7% de cobertura en la campanya de l’any passat.

D’altra banda, el personal sanitari cada vegada accedeix més a la vacunació ja que la cobertura ha ascendit de 48,48% a un 49,93%. i quant a les persones majors de 75 anys la cobertura se situa en un 58,61%.

Ana Barceló ha indicat que “la Conselleria de Sanitat ha invertit 2.168.400 euros per a l’adquisició de les dosis de vacunes i es va a iniciar una campanya informativa en els diferents punts sanitaris de la Comunitat Valenciana per a conscienciar sobre la importància de la vacunació enfront de la grip”.

Per a açò, es van a distribuir cartells informatius en centres d’atenció primària, s’enviaran SMS a les persones que ja van ser vacunades per ser considerades grups de risc. Tota la informació d ella campanya està disponible a consultar ací .

La taxa d’incidència màxima va ser de 294.4 casos per cent mil habitants

Segons les dades arreplegades a través de la Xarxa Sentinella Sanitària de la Comunitat Valenciana, durant l’any passat es van notificar un total d’1.285 episodis de grip respecte a l’any anterior. D’acord amb aquesta Xarxa, la taxa d’incidència va arribar a aconseguir els 294,4 casos per cada 100.000 habitants en la setmana 3 de 2018, que va ser quan es va produir el bec màxim de casos de grip.

El grup de població més afectada per la grip durant l’any passat va ser la població infantil arribant a una taxa de 653,3 casos per cada 100.000 habitants en grups de xiquets de 0 a 4 anys. De fet, la taxa en menors de 14 anys va aconseguir els 693 casos per 100.000 habitants i en el grup d’edat entre 25 i 64 anys es va arribar a una taxa de 438 casos.

La consellera de Sanitat ha ressaltat “l’efectivitat de la vacuna de la grip ja que del total de casos que han sigut notificats, tan sol un 7,4% estaven vacunats prèviament”. Es considera vacunat el pacient que ha rebut la vacuna almenys 15 dies abans d’iniciar els símptomes gripales.

Ceps recomanats per a la temporada 20178-2019

La vacuna antigripal varia cada temporada en funció dels ceps recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per a aquesta temporada, els ceps que ha recomanat són: un cep anàleg a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm0, un cep anàleg a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) i un cep anàleg tipus B/Colorit/06/2017 (llinatge B/Victoria/2/87).

De la temporada anterior s’ha produït un canvi dels ceps A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) pel cep A/ Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) i el cep B/ Brisbane/60/2008 (llinatge Victoria) pel cep B/ Colorit/06/2017 (llinatge B/Victoria/2/87).

Grups de risc als quals es recomana la vacuna de la grip

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recomana i insisteix en la importància de la vacunació enfront de la grip en les persones majors de 64 anys, els malalts crònics cardiovasculars o respiratoris, malalts renals, inmunodeprimidos, diabètics o amb obesitat mórbida.

Així mateix, s’inclouen dones embarassades, treballadors sociosanitaris, persones que cuiden a uns altres que pertanyen a algun grup de risc, xiquets/as i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament perllongat amb àcid acetil salicílico, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye.

Un altre grup de risc són les persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els següents subgrups: forces i cossos de seguretat de l’Estat, bombers, serveis de protecció civil, persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries i treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial.

A més, Sanitat recomana vacunar-se a viatgers internacionals, persones que estan directament involucrades en les tasques de control i eradicació dels brots, persones que viuen i/o treballen en granges d’aus on s’han notificat brots, o se sospita la seua existència.