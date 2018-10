La Comunitat Valenciana i Murcia són les úniques que no compten amb ajudes a la ramaderia ecològica

Connect on Linked in

AVA-ASAJA reclama al Consell que passe de les paraules als fets i esmene aquesta discriminació que posa en perill la competitivitat de les nostres explotacions

La Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia són les dues úniques comunitats espanyoles que no destinen ajudes a la ramaderia ecològica. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que aquesta situació genera un greuge comparatiu que perjudica seriosament la competitivitat de les explotacions d’aquestes característiques en el territori valencià, fins al punt que aquest fet ja està provocant que molts ramaders traslladen els seus animals a pastures situades en comunitats veïnes com Catalunya, Aragó i Castella-la Manxa.

Els productors valencians de boví, oví, caprí i equí perceben pagaments directes procedents del primer pilar de la Política Agrícola Comuna (PAC) per un valor mitjà de 122 euros anuals per hectàrea de pastura. No obstant açò, i al contrari del que succeeix en la immensa majoria del territori espanyol, aquells ramaders que aposten per la conversió a ecològic o al manteniment de races autòctones (excepte els titulars de l’ovella Guirra) no reben ni un euro del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) –l’anomenat segon pilar de la PAC– on cada comunitat té la capacitat d’incloure aquesta classe de subvencions sempre que la cofinance al 50% amb la Unió Europea.

Un informe elaborat pels serveis tècnics de AVA-ASAJA acredita que els ramaders ecològics valencians, al costat dels de Múrcia, queden en una posició de clar desavantatge respecte a la resta de comunitats, on arriben a percebre entre 66 i 214 euros per hectàrea de pastura en règim de manteniment, entre 72 i 450 euros per hectàrea en conversió i entre 13 i 39 euros per rusc en ajudes a apicultura ecològica (tal com es detalla en el quadre inferior). A més, els ramaders valencians afronten altres discriminacions en matèria d’ajudes agroambientales, com succeeix amb la línia destinada al foment de la pol·linització i a l’apicultura que sí existeixen en altres comunitats, però de les quals no poden beneficiar-se els professionals valencians d’aquest sector. Fins i tot la Regió de Múrcia disposa en la seua PDR de subvencions a la racionalització del pasturatge, xifrades en uns 27 euros per hectàrea, una opció que tampoc contempla la normativa valenciana.

A la vista de totes aqueixes conclusions, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera que “és sorprenent, i una trista paradoxa, que el govern del Botànic, aqueix que ha bolcat les seues prioritats cap a l’agricultura ecològica i que ha aprovat a so de bombo i platerets l’I Pla d’Agricultura Ecològica 2016-2020 dotat amb 80 milions d’euros, a l’hora de la veritat s’haja oblidat dels ramaders que cerquen en la producció ecològica un camí per a sortejar la greu crisi del sector i explorar una alternativa que explica cada vegada amb una major demanda”.

Per aqueix motiu, Aguado sol·licita al Consell que rectifique el seu actual PDR i incloga de cara a l’any que ve ajudes a la ramaderia ecològica i extensiva. Així mateix, l’organització reclama que el dictamen aprovat per unanimitat la setmana passada en el Ple dels Corts Valencianes –el qual reconeix la necessitat d’adoptar mesures urgents contra la greu situació de la ramaderia valenciana– es traduïsca al més prompte possible en ajudes concretes i no es quede en paper mullat.

En aquest sentit, AVA-ASAJA considera prioritari que la conselleria recupere les ajudes al foment de les races autòctones en extensiu, les quals van ser suprimides en 2011 a pesar que tenien gran importància perquè beneficiaven a un gran nombre de ramaders.

