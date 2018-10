L’Ajuntament d’Alzira i AeioLuz firmen un conveni de col·laboració contra la pobresa energètica

Connect on Linked in

La cooperativa AeioLuz implementa el Pla de Pobresa Energètica de l’Ajuntament d’Alzira

El 5 de novembre comença un curs d’economia domèstica sostenible per a usuaris en situació de vulnerabilitat energètica

La cooperativa valenciana AeioLuz durà a terme a Alzira, a partir del 5 de novembre, un curs d’economia domèstica sostenible dirigit a usuaris en situació de vulnerabilitat energètica. Esta acció s’emmarca en el conveni firmat entre l’Ajuntament d’Alzira i la cooperativa per a dur a terme el Pla de Pobresa Energètica de la localitat.

Esta formació que ara comença consistix en dotze tallers dirigits a veïns d’Alzira. En concret, els tallers oferiran continguts basats en la generació d’hàbits d’ús responsables, eficients i sostenibles dels recursos bàsics d’una família o unitat de convivència.

A més, els usuaris també rebran formació que els permeta conéixer al detall els criteris de facturació dels subministraments bàsics com aigua, electricitat, gas, telefonia, lloguer o assegurances d’una família per a portar-los a la major eficiència possible, ja que suposen un capítol molt important en l’estalvi econòmic final.

La regidora de Servicis Socials, Marina Mir, ha manifestat al respecte: “Cal construir alternatives comunitàries, treballar amb plantejaments innovadors per a respondre de manera més coherent als interessos municipals. Pagar les factures no és l’única solució. És necessari un model més sostenible amb l’ús eficient dels recursos. Cal revisar i apostar per mesures de conscienciació que incloguen un ajust en la contractació o la formació de les persones perquè puguen reduir la seua pobresa energètica”.

En total podran beneficiar-se d’este taller 15 veïns de la localitat.

Amb això, s’espera que les famílies ateses puguen estalviar en les factures de subministraments una mitjana de 150 euros a l’any. Com explica Salvador Moncayo, coordinador tècnic d’AeioLuz, les possibilitats d’estalvi, tant en eficiència per la millora en els hàbits de consum com en adequació de les condicions de contractació a les nostres verdaderes necessitats, són tantes que si es porten a terme per part de qualsevol llar, el benefici seria tangible de forma directa des del primer mes després de dur a terme la formació i posar en pràctica el que s’aprén.

El conveni firmat entre l’Ajuntament d’Alzira i Aeioluz també arreplega la realització d’una sèrie de tallers participatius en què els usuaris aprendran a fer un ús responsable dels recursos energètics a través d’un ús eficient, l’aplicació de micromesures d’eficiència en la seua llar i ajustos en la contractació dels recursos per a reduir al màxim els pagaments sense reduir la comoditat.

En eixe mateix espai d’aprenentatge, es donarà l’oportunitat als assistents a prendre cita prèvia per a una atenció personalitzada d’uns 40 minuts, en la qual es proporcionaran a cada usuari les ferramentes per a millorar el seu ús energètic i de subministraments per mitjà de la generació d’hàbits per a la sostenibilitat, al mateix temps que s’explicaran els canvis contractuals necessaris i com portar-los a terme amb èxit per a reduir al màxim l’ús energètic de cada família o unitat de convivència atesa.

Aeioluz també durà a terme un acompanyament administratiu per a la conversió dels possibles estalvis trobats en un estalvi real per a cada usuari atés.

Gràcies a este conveni, la cooperativa Aeioluz ja va dur a terme en l’Ajuntament d’Alzira una formació específica per als tècnics municipals, prèvia al desenrotllament dels tallers participatius per als usuaris, en què es va instruir els tècnics sobre la metodologia a dur a terme, perquè ells puguen reproduir-la o, si és el cas, acompanyar-la durant l’aplicació del programa.

Els tècnics participants van acabar la formació sent capaços de valorar de forma senzilla les accions a dur a terme, tant en eficiència com en contractació, perquè els usuaris facen un ús responsable dels subministraments i al mateix temps siguen capaços de defendre els seus drets davant de les companyies subministradores.

Sobre Aeioluz

L’empresa valenciana Aeioluz Evolución Energética és una empresa de servicis energètics que vol acabar amb la pobresa energètica i servir de ferramenta per al canvi de model energètic cap a un més sostenible.

Treballa amb escoles, ajuntaments i empreses oferint servicis de formació i consultoria sobre eficiència energètica, energies renovables, gestió activa de la pobresa energètica i xarxes intel·ligents d’energia. Treballa amb i per les persones.