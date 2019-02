Natxo Peñarrocha de Fons Valencià i Lourdes Carmenila de la Cooperativa Padre González de l’Equador han visitat “Prop de tu”.

Connect on Linked in

El Fons Valencià per la Solidaritat lluita perquè les dones equatorianes tinguen una millor qualitat de vida i que el seu treball artesà siga valorat.

Al programa “Prop de tu” ha acudit Natxo Peñarrocha Tècnic d’Educació del Fons Valencià per la Solidaritat i Lourdes Carmenila, membre i sòcia del Consell Administratiu de la Cooperativa de Producció Artesanal Padre González Cooproparago del cantó de Biblián de l’Equador, formada per 120 artesanes de l’art de la “Paja Taquillera”.El Fons Valencià per la Solidaritat ve desenvolupant des de l’any 2017 el Projecte In/sostenible, projecte cofinançat entre el Fons Valencià i la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana.

El projecte té com a objectiu donar a conèixer i sensibilitzar a la població valenciana sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com a part de l’Agenda 2030, que són i quin paper juguen en la ciutadania com a agents Claus en la seva consecució.

Lourdes Carmenila assegura que gràcies a Fons Valencià i a la Cooperativa ara estan cobrant el que els toca per la seua faena i està sent valorat el seu treball, un treball molt artesà on les seues mans no paren.

La minigira va dirigida als municipis del Fons Valencià participants en el Projecte In/sostenible. Per al seu desenvolupament comptaran amb la presència de dos dones artesanes de la “Paja Taquillera”.