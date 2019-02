15 de febrer, Dia Internacional del Càncer Infantil

Connect on Linked in

SAE reivindica millores en les tècniques de diagnòstic i els tractaments

El Sindicat de Tècnics d’Infermeria se suma al Dia Internacional del Càncer Infantil reivindicant que la balança dels recursos s’incline cap al costat en el qual se situen un diagnòstic precoç, una millor informació i un increment dels recursos econòmics i humans, tant en l’atenció sanitària com en el camp de la investigació, amb l’objectiu de millorar les tècniques emprades per a realitzar els diagnòstics i desenvolupar nous tractaments encaminats a curar el càncer en els xiquets i millorar la seua qualitat de vida.

El tipus de càncer més freqüent en els menors és la Leucèmia (30%), seguit dels tumors en el Sistema Nerviós Central -SNC- (22%) i els limfomes (13%). Si la veritat és que a Espanya la supervivència ha millorat en els últims anys, situant-se en un 80%, tant la leucèmia com els tumors del SNC presenten xifres de supervivència per davall de la mitjana (60% i 70%, respectivament).

Per això, el diagnòstic primerenc i la investigació han de ser prioritàries per a aconseguir que el càncer infantil siga una malaltia curable en tots els casos. L’altre costat de la balança dificulta aquests objectius, perquè la falta de personal i recursos té com a conseqüències les llargues esperes que suposa per als afectats acudir d’especialista en especialista fins a aconseguir un diagnòstic i, en moltes ocasions, una accentuada falta d’informació.

La inversió ha de ser preferent en el camp de la investigació, però també en polítiques socials que permeten que tots els xiquets i les seues famílies, independentment del lloc en el qual visquen, les seues condicions econòmiques o el seu estatus, puguen tindre accés a un diagnòstic primerenc i a un tractament adequat.

“Des de SAE volem llançar als responsables del Sistema Nacional de Salut una senzilla pregunta: De quin costat volen posar la balança? És evident que ha d’inclinar-se del costat de la inversió, la informació, la investigació i tot el que això comporta, que de l’estalvi econòmic i les diferències en l’accés al diagnòstic i els tractaments. Des de la nostra posició com a representants dels Tècnics en Cures d’Infermeria aquest compromís reivindicatiu l’estenem, igualment, al camp de la formació dels professionals, per això, des de SAE organitzem jornades i activitats formatives encaminades a millorar i actualitzar els coneixements sobre el càncer infantil, amb l’objectiu d’aconseguir una atenció i unes cures adequades que garantisquen el benestar del xiquet i la seua família”, explica Daniel Torres, secretari d’acció social i formació de SAE.