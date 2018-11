161.000€ dels fons IFS de la Diputació per a l’execució de distintes obres pendents

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella s’ha acollit als fons IFS (Inversions Financerament Sostenibles) de la Diputació de València per executar distintes actuacions pendents. El regidor d’Obres, Fernando Oliveros, ha informat que les propostes de Godella han estat acceptades, al haver complit les condicions, i ha procedit a detallar-les.

En primer lloc, es demana una partida de 77.000€ per a la instal·lació de parcs infantils i la reparació de jardins, que es repartirà de la següent manera: 37.000€ per al parc de la plaça Doctor Valls, 35.000€ per al parc de la Torreta i 5.000€ per acabar de dotar el parc de la carretera de Rocafort. D’altra banda, la reparació de goteres del pavelló municipal s’ha xifrat en 30.000€.

S’han demanat 20.000€ per a la creació d’aules a l’edifici de Vila Teresita, amb l’objectiu d’impartir cursos i incrementar l’oferta dels tallers ja existents. Amb esta partida no només es faran les obres pertinents, sinó que també es comprarà el mobiliari i l’equipament necessari.

Pel que fa a inversions de menys import, es pretén escometre el canvi de les emissores de ràdio de la Policia Local per uns nous equips Tetra que costaran 9.200€. La Policia Local també té previst adquirir un cotxe elèctric, completament equipat, per a la seua tasca al municipi. L’equipament del vehicle suposarà una despesa de 7.000€. Així mateix, es destinaran 3.000€ a canviar les llums dels vehicles de Protecció Civil per adaptar-les a la normativa, doncs han de ser ara de color blau.

Pel que fa a les reparacions dels distints camins rurals a l’horta que envolta Godella, tindran un cost de 8.100€. Per últim, s’ha previst la compra d’ordinadors i equips informàtics per a distints departaments, amb un pressupost assignat de 6.400€. En total són 161.000€ aprovats per Diputació per escometre totes estes obres i actuacions pendents.

De les obres que estan a l’agenda de la regidoria, Oliveros ha explicat que ja s’han arreglat les goteres de l’antic Escorxador amb 50.000€ dels PPOS de 2017. També s’han aprovat els projectes per reasfaltar els següents carrers: Villablanca, santa Teresa, Victoria, Rocafort, Manuel Tomás, i camí de la Creu de Gràcia. El següent pas serà la licitació de les obres.

Respecte al reasfaltat del carrer Major, que finalment no es va poder fer durant el mes d’agost, continua pendent de realitzar-se sense que dificulte en excés la normal circulació de cotxes i vianants. «És una zona delicada perquè parlem d’una de les principals vies d’entrada al poble, i hem de tractar de realitzar l’actuació en una època en que hi haja la menor afluència de persones possibles», ha explicat el regidor Fernando Oliveros.

Amb totes estes actuacions, «volem ajudar a millorar les condicions en què es troben actualment alguns carrers i edificis del poble, amb l’objectiu últim de facilitar la vida dels nostres veïns i veïnes», ha dit Oliveros.