Aquest 17 d’abril, Dia Internacional de les Lluites Camperoles, La Via Campesina rememora la massacre dels 19 Sense Terra que van ser impunement assassinats per l’agronegoci #AgroMata.

La Via Campesina ha fet una crida a les organitzacions per unificar tota classe d’accions de resistència, a escala global, per la defensa de reivindicacions socials per la Terra i l’aigua en contra dels Tractats de Lliure Comerç (TLC), la criminalització de les lluites socials, i les forces de governs i empreses transnacionals del gran capital, que usurpen els béns naturals i reprimeixen la defensa que milions de famílies camperoles i indígenes en la seva lluita legítima per la terra, aigua i territoris.

Intersindical Solidària se suma a les accions convocades per Via Campesian per denunciar l’avanç del capital sobre els pobles i els seus territoris. Per nosaltres, el capitalisme, racisme i patriarcat formen un model entrellaçat de múltiples dominacions a través de l’acaparament de territoris, saqueig dels béns comuns, explotació del treball i control dels cossos i la misogínia. Vivim davant d’una massiva violació als drets humans, la impunitat dels crims d’ahir i avui, la criminalització dels moviments populars, l’assassinat i la desaparició de líders i lideresses socials. La impunitat del terrorisme d’estat d’ahir s’ha convertit en la base de la impunitat d’avui del gran capital.

En aquest context, els Tractats de Lliure Comerç (TLC) són eines impulsades per corporacions i els Estats que estableixen regles per vendre els nostres béns naturals, és a dir, mercantilitzen béns comuns de la humanitat com la terra i l’aigua, i els posen en funció del lucre. En eixe sentit, són avui l’expressió d’una onada antidemocràtica a nivell mundial, que intenta imposar els interessos econòmics d’uns pocs, per sobre del bé estar / bon viure dels pobles. Per això, compartim l’anàlisi i les reivindicacions de La Via Campesina per defensar i conquerir la reforma agrària, entesa com el dret dels pobles a la terra, territoris, a l’aigua ia les llavors natives, base fonamental per a la Sobirania alimentària.

Finalment, per la Intersindical Solidària les corporacions transnacionals i estats antidemocràtics, promouen pràctiques deslleials per impulsar el extractivisme, acaparament de terres, mega monocultius per a l’exportació, terres que són utilitzades en la seva gran majoria per mega monocultius per a l’agronegoci. La terra i l’aigua guanyen cada vegada més rellevància, i concentren gran interès econòmic, tant per a les elits nacionals com les estrangeres; per aquesta raó, ara per ara, hi ha una alarmant criminalització, persecució, desallotjaments i mort de persones camperoles, indígenes i negres, per la defensa de les seves terres i contra la expoliació dels béns comuns.