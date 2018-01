Un 17,32% de les localitats per als espectacles culturals d’Almussafes s’han adquirit per Internet en 2017

Connect on Linked in

Des de fa quatre anys, el Centre Cultural aposta per la venda online a través del portal www.reservaentradas.com

L’Ajuntament invertirà enguany 2018 prop de 4.500 euros per al manteniment d’este servici

Almussafes, a 17 de gener de 2018. De les 6.609 entrades venudes durant el passat any 2017 per als espectacles programats des de la Regidoria de Cultura del consistori municipal, un total de 1.145 s’han registrat via online a través de la pàgina www.reservaentradas.com. El Centre Cultural d’Almussafes és un dels set recintes valencians que aposten per esta ferramenta tecnológica, una iniciativa que va començar a aplicar-se en 2013 i que enguany suposarà una inversió de 4.452 euros. El fet de que la compra de les localitats siga instantània, amb garanties i sense necessitat de desplaçaments assegura l’èxit d’este servici, a què cada vegada s’acullen un nombre més gran d’espectadors, un 17,32% el passat any.

Encara que l’opció de compra, directament en les taquilles del Centre Cultural i del pavelló municipal, de les localitats dels espectacles de teatre i dansa, concerts i també cinema que integren l’agenda anual d’esdeveniments programada des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes és un fet, el consistori municipal continua reforçant el seu servici de venda d’entrades per Internet per a facilitar al màxim l’assistència de la ciutadania a les distintes propostes culturals oferides.

El 2017 s’ha tancat amb un total de 6.609 espectadors, dels que 1.145 han apostat per assegurar-se la seua entrada visitant el portal www.reservaentradas.com. Esta xifra suposa un 17,32% de les localitats totals despatxades per l’Ajuntament de la població per a les activitats organitzades directament per l’administració local i amb un cost per a l’accés a les mateixes. Este balanç no inclou els tiquets a espectacles organitzats per part de les entitats locals, al tractar-se en este cas de donacions que els espectadors realitzen a les associacions amb fins no lucratius.

Estes dades han seguit una tendència a l’alça des del principi. De fet, ja en 2016 la xifra es va doblegar respecte a 2015, representant el 6,91% de la recaptació total amb 886 entrades despatxades. “L’ascens és imparable i esperem que en el futur el balanç resultant siga cada vegada més positiu”, ressalta la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

L’executiu d’Almussafes continua apostant per este servici que permet als amants de la Cultura disposar de seients en la sala d’actes del Centre Cultural per a disfrutar de l’ampli ventall d’activitats proposades sense la necessitat de desplaçar-se durant la setmana per a adquirir les corresponents localitats. Amb el pas del temps esta opció va guanyant adeptes i per este motiu el consistori ha decidit renovar el servici este 2018, per al manteniment del qual destinarà 4.452 euros. “Hem d’explotar al màxim el vessant positiu que ens oferix la tecnologia. Hui en dia, des de qualsevol lloc amb connexió a Internet podem acostar-nos a la Cultura”, afirma l’edil.

Durant el passat 2017, el consistori municipal va organitzar una gran quantitat d’esdeveniments culturals, dels quals al voltant de 60 requerien la compra prèvia de les localitats, entre ells 49 pel•lícules, 7 obres de teatre, 3 espectacles de màgia i un concert. A açò se li sumen les desenes de propostes gratuïtes emmarcades en la celebració de distintes setmanes commemoratives o de ‘Nits amb la Cultura’.

Dispositiu APK

El Centre Cultural d’Almussafes és un dels set recintes valencians que han confiat en esta empresa per a la venda online d’entrades i des que es va apostar per este servici, l’Àrea de Cultura ha anat aplicant millores amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia i l’eficiència del mateix. Un dels avanços més importants en este sentit va ser l’adquisició, al març de 2016, d’un dispositiu mòbil APK que realitza l’escanejat de les localitats amb la finalitat de validar les que s’adquirixen a través del sistema online.

Gràcies a esta ferramenta, els espectadors poden comprar les seues entrades de cine, teatre, música, dansa o qualsevol altre tipus d’espectacle a través d’Internet i acudir al recinte amb el codi QR generat durant la compra, imprés o en forma d’imatge en el seu telèfon mòbil personal. Una vegada en el Centre Cultural, el dispositiu valida directament l’entrada, per la qual cosa no cal tornar a passar per la taquilla per a arreplegar-les.

Paral•lelament, per les mateixes dates, el Centre Cultural va inaugurar també una doble taquilla de venda presencial en recepció que ajuda a descongestionar les cues que es creaven en determinats moments.