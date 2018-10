18 estudiants dels centres educatius de Carlet reben els Premis Escola, educació i futur

Connect on Linked in

La cerimònia de lliurament va estar apadrinada per la magistrada Lara Esteve Mallent

Este guardó reconeix l’esforç acadèmic, el mèrit, el treball, la superació personal i la dedicació dels alumnes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació d’Adults dels diferents centres de la ciutat.

Els guardonats en Educació Infantil han sigut Nadia Tahiri Giménez (CEIP Bosch Marín), Shaila Asensi Coné (CEIP Juan Vicente Mora), Marc Soriano Missa (CEIP Sant Bernat) i Libertad Boluda López (Col·legi La Devesa). En Educació Primària els premiats han sigut Mireia de la Fuente Almenar (CEIP Bosch Marín), Carles Lafarga Valero (CEIP Juan Vicente Mora), Albert Esparza Bonafé (CEIP Sant Bernat) i Carles Córdoba Martínez (La Devesa).

En ESO, l’alumnat premiat ha sigut Sofia Escorihuela Moltó (IES 9 d’Octubre), Pau Peris Pastor (IES Eduardo Primo), Ana Primo Valero (La Devesa) i Naima Attia Ferrer (Formació de Persones Adultes).

En Batxillerat, els guardonats han sigut Pablo Iglesias Arcos (IES 9 d’Octubre), Celia Manzanares Navasquillo (IES Eduardo Primo) i Carlos Vanaclocha Martínez (La Devesa).

Pel que que fa als Cicles Formatius, els premiats han sigut Julia Lerma del Poyo (IES 9 d’Octubre), Rebeca Khadeir Arocas (IES Eduardo Primo) i Luis Rabadán Durá (La Devesa).

L’acte de lliurament de la novena edició dels Premis Escola, educació i futur va estar apadrinat per Lara Esteve Mallent, magistrada de primera instància i instrucció a Carlet, amb competència exclusiva en violència de gènere i dret a la família. Esteve Mallent, així mateix, és impulsora del projecte “Educant en justícia igualitària”. Un projecte que li ha permés entrar a les aules per a parlar de justícia i igualtat, per això la magistrada recalcà que “no sols estem parlant de la generació del futur, també és la del present i cal tindre molta confiança en ells i elles per aconseguir un món més just i igualitari”.

La mesa presidencial de l’acte va estar formada per l’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, la regidora d’Educació, Nela Aznar, la magistrada Lara Esteve, el director del CEIP Juan Vicente Mora, Vicent Nogués, i el representant de les AMPA, Enrique Llamas. Tots ells junt amb els directors dels distints centres educatius de Carlet van ser els encarregats d’entregar els premis als guardonats.

En la seua intervenció, l’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, va recordar les paraules d’inauguració del Parc escolar de Carlet en 1926 i l’esforç que feren els veïns i les veïnes de Carlet a través de la Caixa d’Estalvis de Carlet per posar en marxa el primer centre educatiu. Ortega recordà la importància que l’escola siga un lloc per a construir persones solidàries i que aposten per la convivència i animà els 18 guardonats a ser referents de cara al futur i compartir el premi amb els seus companys.