En 2017 el Govern d’Algemesí comprà 100.000€ en material electric a dit, sense concurs

La llei sols permet contractes menors fins a 21.780€, però el Regidor de Serveis Públic ha signat factures per 4 vegades eixe import. En el concurs de 2018 els preus d’eixa empresa eren un 32% més cars que el de l’adjudicatària

El divendres se’ns va enviar l’expedient administratiu relatiu al tancament de l’exercici pressupostari de 2017. Per a sorpresa de M+S ALGEMESÍ entre la diferent documentació destaca un informe negatiu d’Intervenció relatiu a la compra de la lluminària elèctrica. La llei vigent en 2017 marcava que les compres inferiors a 18.000€ més IVA podien fer-se sense concurs. Però en les superiors a aquesta quantitat (21.780€), calia preceptivament realitzar un concurs d’adjudicació.

Malgrat que açò és una regla bàsica de l’administració pública, regla que tot els regidor o regidora sap, el ben cert és que l’equip de govern no ha tingut cap problema en comprar a la mateixa empresa material elèctric per valor de 100.228’62€ cosa que és absolutament il·legal. La compra s’ha realitzat a través de 37 factures diferents, però això no implica que s’haja fet bé. Tal i com figura a l’informe negatiu que s’ha fet des d’Intervenció “No existeix expedient de contractació que done cobertura a les esmentades factures.”

O el que és el mateix, l’ajuntament d’Algemesí, com se sol dir, ha atorgat “a dit” la compra d’aquest material sense seguir el procediment que estipula la llei. Totes aquestes factures s’han pagat amb l’autorització inicial del regidor de Serveis Públics i han estat aprovades per la Junta de Govern, raó per la qual la il·legalitat i responsabilitat jurídica correspon als huit membres de la Junta.

Una vegada des d’Intervenció s’ha detectat la irregularitat s’ha emés un informe de disconformitat al respecte però s’ha permés el pagament per tal d’evitar mals majors, tal i com seria una demanda de l’empresa a l’ajuntament adduint “enriquiment injust”.

Aquestes greus irregularitats demostren la manca de control i la mala gestió del dia a dia que està duent aquest equip de govern. No estem parlant d’haver sobrepassat en uns centenars o pocs milers d’euros el límit establert per la llei. Han adjudicat “a dit” quatre vegades l’import que permet la llei! La imprevisió els ha dut a açò, a un fet tan greu com aquest que pot tenir conseqüències imprevisible. La partida inicial aprovada per a 2017 d’inversions en enllumenat elèctric era de 80.000€. Era evident doncs que calia dur endavant un procés clar i transparent d’adjudicació de la inversió, però preferiren no fer-ho i actuar amb opacitat. I no és de rebut dir que se’ls ha passat el tema. El regidor ha signat 37 factures, moltes d’elles de 3.000€, 5.000€ i fins i tot 9.000€. No ha caigut en el compte que no havia fet un concurs i que eren moltes factures per a un contracte menor?

L’equip de govern ha atorgat 100.000€ a l’empresa que simplement li ha donat la gana. I a més, ho ha fet perjudicat els interessos econòmics municipals. Resulta cridaner que en 2018, que sí que s’ha tret a concurs la compra del material de lluminària, l’empresa a la que l’any passat se li comprava haja quedat en penúltim lloc de 9 empreses. De fet, l’oferta de l’adjudicatària per a 2018 era un 32% més baixa que la feta per l’empresa de 2017. Així doncs, d’haver eixit a concurs l’adquisició del material elèctric en 2017, l’estalvi podria haver estat al voltant dels 30.000€.

L’actitud de la Junta de Govern aprovant aquestes factures, i del regidor delegat autoritzant-ne la compra, ens sembla no sols irregular i il·legal, sinó també irresponsable i lesiva per a la ciutadania d’Algemesí. Ells són els màxims responsables d’aquest desficaci i deuen assumir les responsabilitats administratives i de qualsevol tipus que se’n deriven d’aquests fets tan greus.