28 ajuntaments de la Ribera donen suport a la declaració del Xúquer

Exigeixen la recuperació integral del Xúquer i l’Albufera oposant-se a qualsevol nou transvasament

La Mesa pel Xúquer ha fet arribar la declaració a la nova ministra de Medi Ambient i al nou president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Fins el moment han sigut 28 els ajuntaments de la Ribera els que han aprovat mocions adherint-se a la Declaració del Xúquer. Els ajuntament que han aprovat la declaració, en la majoria dels casos per unanimitat, representen a 250.000 habitants i entre ells estan els més importants de la comarca.

La Declaració de la Mesa del Xúquer es va aprovar el passat 28 d’abril a Alzira per la Mesa pel Xúquer composada per entitats ecologistes, regants, ajuntaments, sindicats, partits polítics, organitzacions agràries i societat civil.

En un primer moment va ser subscrita per 18 organitzacions de tot tipus, ecologistes, regants, organitzacions agràries, sindicats, organitzacions cíviques i partits polítics, a la que ara s’han afegit els ajuntaments de la comarca. Adjuntem relació al final.

La Declaració denúncia la situació del Xúquer, que és un riu sobreexplotat, amb uns cabals ambientals insuficients -tant per al propi riu, com per a l’Albufera a la que alimenta. Un riu, sotmès a episodis recurrents de sequera –com l’actual- i al que en les últimes dècades li han despullat d’una gran part del seu cabal amb abusives extraccions insostenibles, mentre s’ha contaminat amb pesticides prohibits i amb nitrats fins posar en risc l’abastiment d’aigua potable. El canvi climàtic, que ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la seua conca, agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers.

Malgrat aquesta situació el lobby de l’aigua d’Alacant continua exigint, una i altra vegada, l’aigua del Xúquer, demanant un nou transvasament del Xúquer des d’Antella o des de Cortes de Pallàs, malgrat que ja s’ha demostrat, que l’únic punt on es poden transferir recursos sense afectar greument als cabals ambientals per a mantindre els ecosistemes aquàtics del Xúquer i l’Albufera, i per garantir els diferents usos com l’abastiment humà de les poblacions de la ribera o el rec, és al final del riu.

A més, la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, vol firmar un conveni amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, -al marge de les normes d’explotació del Xúquer, en procés d’elaboració- mitjançant el qual, es garantiria el transvasament fixe de 20 hm3 anuals, durant els pròxims 5 anys. Independentment de l’estat del riu i de l’existència o no de sobrants, el que vulneraria les condicions imposades per la Unió Europea per al finançament del transvasament.

No satisfets amb tot això també estan demanant 30 hm3 més del Xúquer des d’Alarcón, deixant-nos sense aquest recurs aigües avall d’aquest transvasament.

Per això tant la Declaració de la Mesa pel Xúquer com les mocions aprovades s’oposen de manera frontal a qualsevol transferència d’aigües del Xúquer a altres conques des d’Alarcón o des de qualsevol altre punt que no siga a la Marquesa, prop de la desembocadura. Igualment s’exigeix la recuperació integral del Xúquer i de l’Albufera així com dels aqüífers i sistemes aquàtics associats i la millora de la qualitat de les aigües del Xúquer, posant en marxa mesures per reduir radicalment l’ús de plaguicides que s’han trobat en el Xúquer.

De la mateixa manera s’exigeix que l’abastiment d’aigua dels pobles de la Ribera del Xúquer siga de la millor qualitat, posant en marxa mesures per a la recuperació dels aqüífers contaminats.

Finalment es demana una revisió a l’alça del cabals ambientals del Xúquer i de l’Albufera, de manera que els estalvis produïts, es destinen de manera preferent a millorar aquests cabals i adverteix que si es vulneren les condicions fixades per al transvasament al Vinalopó, es denunciarà a la Unió Europea aquest incompliment.