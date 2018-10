3.500 persones participen en la Caminada solidària del càncer

Connect on Linked in

L’associació supera les expectatives de participació i recapta més de 20.000 euros

Un any més el passat diumenge CARLET es va posar la samarreta per donar suport a la lluita contra el càncer, a través de la Caminada Solidària Ciutat de Carlet. Esta iniciativa, amb el lema “Recorre quilòmetres solidaris i digues NO al Càncer”, ve a ser el cim del treball de tot un any. Amb este tipus d’esdeveniment en el qual celebrem la vida, es vol crear consciència entre la població sobre la importància de la detecció precoç per a salvar vides.

La V Caminada Solidària Ciutat de Carlet ha superat les expectatives amb la participació de 3.500 persones que un any més xafaren fort contra el càncer. A més dels carletins i carletines que hi participaren, també s’hi va sumar veïns i veïnes d’altres poblacions i es va comptar amb la visita de les associacions contra el càncer de Tavernes de la Valldigna, Benimodo, Favara i Alginet.

Cada participant es va endur a casa una bossa amb diferents productes, el valor de la qual sobrepassava de molt la quantitat de 6 euros que havien pagat per les camisetes. A banda de les bosses, també es donaren altres regals, es comptà amb un estand de la CLÍNICA TECMA per a fer massatges i es repartiren centenars de regals en la tómbola solidària. Els menuts i també els majors disfrutaren i pogueren fer-se fotos amb la mascota de l’associació, Vida, que acompanya totes les activitats d’este col·lectiu. A més a totes les mares que acudiren amb bebés al carret se’ls obsequiava amb una pilota.

La iniciativa arriba al seu cinqué aniversari amb les expectatives superades després d’haver recaptat 20.404 euros

La presidenta de l’AECC Carlet, Rosa Maria Tapia, valora que «esta V Caminada ha sigut molt gratificant tant en la recaptació, que ha sigut la més gran que hem aconseguit fins ara, com en el nombre de persones, que cada any en són més, no sols de Carlet sinó també dels pobles del voltant i, el millor, units per una causa comuna».

Done les gràcies a tots els que han participat i col·laborat per dur a terme la V Caminada. I finalitze recordant que… la lluita continua».

El pròxim 19 d’octubre l’AECC Carlet celebrarà el Dia Mundial contra el Càncer de mama amb una lectura dels relats que foren guardonats en el certamen literari del passat desembre i amenitzats pel guitarrista Toni Cotolí