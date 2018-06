3.890 usuaris utilitzen el Bonobús Social gratuït de l’autobús urbà

Connect on Linked in

Alzira, 11 de juny de 2018 – Des que el passat 2015 començà el termini per a sol·licitar el Bonobús Social, que permet utilitzar de forma gratuïta el servei municipal d’autobús, el nombre d’usuaris no ha parat de créixer. A hores d’ara s’han atorgat 3.890 targetes als solicitants que reunixen els requisits per beneficiar-se del transpot gratuït.

Al mateix temps, destaquen els més de 411.000 d’usuaris que han fet ús del tranport urbà a la ciutat d’Alzira durant el període de 2017. Xifres que donen suport a la postura de conscienciar la ciutadania dels avantatges d’utilitzar els transport públic, tant l’estalvi econòmic a l’hora de deixar el cotxe a casa com, per altra banda, la disminució de la contaminació que provoquen els vehicles, que es voria més reduïda si cada vegada utilitzàrem més el transport públic.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, destaca que “una vegada més, des de la nostra Regidoria demostrem que es fan polítiques socials sempre en benefici dels que menys recursos tenen. El Bonobús forma part del pacte de govern progressiste i hem d’estar satisfets que quasi 4.000 persones puguen beneficiar-se d’esta mesura que afavorix les economies d’algnes famílies amb ingressos limitats”.

La targeta que s’està expedint té una validesa anual, fins al 31 de desembre; després caldrà revisar-la per a continuar utilitzant-la.

Cal recordar que qualsevol ciutadà/ana que vullga obtindre la Targeta Social deu complir els següents requisits:

– Les persones amb ingressos individuals (referits a la renda per càpita de les persones físiques) no superen la quantia establida de Salari Mínim Interprofessional, referit a l’any de la sol·licitud o renovació, i publicat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i, a més, que acrediten la residència efectiva en el municipi d’Alzira i l’empadronament, amb una antiguitat de 2 anys. El Salari Mínim Interprofessional per a l’any 2015 és de 9.080,40 €/anuals.

Per a poder tramitar la Targeta del Bonobús Social cal omplir un formulari que està disponible en el web municipal www.alzira.es i presentar-lo en l’Oficina de Registre (LA CLAU).