30 edició dels Premis Rei Jaume I a València

Els guanyadors d’enguany han estat María Vallet, Xavier Freixas, Dolores Corella, Íñigo Losada, Enrique Silla i Ramón Martínez.

València ha acollit el lliurament dels guardons corresponents a la 30 edició dels Premis Rei Jaume I.

Uns premis que han tingut lloc en la Llotja dels Mercaders i que ha sigut presidida pel Rei d’Espanya, Felip VI.

Enguany els sis guanyadors han estat María Vallet a la Investigació Bàsica, Xavier Freixas premi Economia, Dolores Corella a Medicina Clínica, Íñigo Losada a Protecció del Medi Ambient, Enrique Silla a Emprenedor i Ramón Martínez, Noves Tecnologies.

Per la seua banda Joan Ribó ha reivindicat el reconeixement i promoció del talent, el suport al treball apassionat dels homes i dones de ciència. A més, ha reivindicat en aquest lliurament dels premis un tracte just per a València.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha ressaltat que els Premis Rei Jaume I fa 30 anys que potencien i donen a conéixer el millor talent.

El Rei Felip VI ha sigut l’encarregat de tancar l’acte, qui ha afirmat que els Premis Rei Jaume I són, una de les grans cites amb la ciència i l’excel·lència acadèmica que es produeixen a Espanya.

L’acte ha comptat a més, amb la presència del Ministre d’Investigació i Ciència, Pedro Duque.