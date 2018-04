34 milions d’euros per a La Ribera en els Pressupostos Generals de l’Estat

Connect on Linked in

El delegat del Govern ha valorat els pressupostos assignats per a la comarca

Els Pressupostos Generals de l’Estat en la Comarca de La Ribera contemplen una inversió de 34 milions d’euros.

Segons ha destacat el Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, La Ribera té la consignació pressupostària més elevada del nou Pla de Rodalies. 13,4 milions d’euros per a la renovació de la via Xátiva-Silla, amb parades, en

Benifaió, Almussafes, Algemesí i Alzira, entre altres. Moragues ha destacat que les actuacions que es realitzaran milloraran la qualitat, seguretat i eficiència del servei de tots els usuaris d’aquesta línia.

Aquest pla de rodalies contempla també millores en el tram Silla-Cullera i Cullera-Gandia.

A més, el delegat ha explicat que altra de les partides importants que obtindrà La Ribera afecta un sector clau en la zona, com és l’agrari. En aquest sentit, hi ha una consignació pressupostària de 15,9 milions d’euros per a la modernització dels regadius.

Pel que fa a les carreteres, destaquen els 4,5 milions d’inversió en la A-37, variant de Sueca, al tram Favara-Cullera i 100.000 euros per a començar els estudis de la connexió de l’AP-7 amb la ciutat d’Alzira que té una previsió pressupostària d’1,5 milions addicionals en 2019 i 2020.

Per altra banda, i dins del Corredor Mediterrani que té un pressupost en la Comunitat Valenciana de 331 milions d’euros, hi ha un tram que discorre per la comarca de la Ribera i on ADIF destina 2,4 milions per a la implantació de l’ample estàndard en el tram Almussafes-Castelló.