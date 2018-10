40 majors participen en el campionat de jocs de taula d’Almussafes

Connect on Linked in

La iniciativa de potenciació de l’envelliment saludable a través del joc forma part de la setmana d’homenatge al col·lectiu d’enguany

Julep, parxís i dòmino, les eleccions de les nou taules participants en el torneig

L’alcalde, Toni González, i la regidora de Majors de l’Ajuntament d’Almussafes, Paqui Oliver, van entregar els guardons als majors vencedors dels distints equips participants en l’edició 2018 del campionat de jocs de taula. La cita va tindre lloc durant la vesprada d’ahir dimecres, 24 d’octubre. La Llar del Jubilat va acollir el torneig que va reunir novament a un total de 40 majors, els que van apostar per demostrar el seu domini de jocs tan diversos com el julep, el parxís o el dòmino. Esta proposta lúdica i recreativa forma part de l’agenda d’actes que cada any desplega el consistori municipal per a retre homenatge al col·lectiu de majors, i que servix de teràpia i promoció d’un envelliment saludable.

L’enfortiment de la memòria, percepció, rapidesa i concentració de les persones majors té una estreta relació amb la pràctica dels jocs de taula, segons estudis recents. “Assegurar la diversió dels participants, a més de potenciar la comunicació i les relacions socials són els dos factors que avalen la nostra clara aposta per esta activitat lúdica i recreativa en la nostra setmana commemorativa”, afirma Paqui Oliver.

Precisament va ser l’edil, junt amb el president de l’executiu, els encarregats d’entregar els premis al grup de concursants guanyadors, a nivell individual o en parella, de les nou taules que enguany s’han inscrit en el campionat, cinc d’elles integrades per dones i les altres quatre per hòmens.

La Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes va acompanyar la regidora durant la vesprada d’ahir dimecres en esta activitat d’oci, una pràctica que anualment té una gran acollida per part del col·lectiu. “De fet, constata Paqui Oliver, els jocs de taula sempre han tingut molts seguidors entre els nostres jubilats i pensionistes i prova d’això les cites, pràcticament cada vesprada, en les diferents sales de la llar del Jubilat”. “La majoria considera que este entorn d’aprenentatge és una teràpia que optimitza els seus nivells de benestar”, conclou.