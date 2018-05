400 jóvens participen en la III Cursa Escolar de Cullera

Print This Post

El passeig marítim va ser l’escenari d’este esdeveniment en el qual van participar atletes nascuts entre 2001 i 2011

CULLERA. 23-05-18. Cullera va acollir el diumenge la seua III Cursa Escolar, un esdeveniment esportiu que se celebra per tercer any consecutiu en la localitat i busca fomentar l’esport entre els més jóvens.

El punt de trobada va ser el Passeig Marítim i els participants van recórrer distàncies des dels 400 fins als 2600 metres segons la seua categoria. L’esdeveniment va aconseguir reunir a aproximadament 400 jóvens atletes.

El podi dels querubins, nascuts en 2011, ho va encapçalar Helena Ortells Soler. L’atleta va recórrer 400 metres en un temps d’un minut i 12 segons.

En la categoria prebenjamina, va arribar el primer a la línia de meta Joan Francesc Marín, de l’Escola Triatló de Sueca. Va fer 500 metres amb un temps d’un minut i 57 segons.

Dels benjamins, va quedar primer Julen Grau Álvarez, de l’U.D. Ciutat de Cullera, recorrent 900 metres en tres minuts i 25 segons.

Mario Rocamonde, atleta independent, fou el guanyador de la categoria Aleví amb un temps de 3 minuts i 57 segons per als 1200 metres.

En la categoria infantil van quedar primers Laura González de l’IES Blasco Ibáñez amb un temps de 5 minuts amb 10 segons per als 1500 metres de la categoria femenina, i Yago Ferrandis del Club Silla, amb sis minuts i 46 segons per als dos quilòmetres assignats a la categoria masculina.

Judith Iñiguez, atleta independent, fou la guanyadora en Cadet Femení recorrent dos quilòmetres amb un temps de set minuts i 35 segons. Per la seua banda, Adrià Martí va guanyar en Cadet Masculí amb un temps de nou minuts i 41 segons per als 2600 metres.

El regidor d’esports, Javier Cerveró, aposta per este tipus d’esdeveniments per a fomentar l’esport entre els més joves. A més, es mostra satisfet amb l’acollida que ha tingut esta edició, la tercera celebrada a Cullera, i assegura que des de l’ajuntament se seguix treballant per dur a terme este tipus d’esdeveniments.