La 4a edició del concurs ambiental escolar de la Diputació té accent picassentí

Laura Ballester Tarazona i Ferran Minguet Soria, alumnes de cinqué de primària del CEIPMare de Déu de Vallivana, han sigut els guanyadors dels premis individuals consistents en 3 entrades per al Bioparc de València. Aroa Cerveró Aguado, de 6é de primària del col·legi Sant Cristòfor Màrtir, també ha obtingut un reconeixement al seu treball.

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de València ha posat en marxa, per quart any consecutiu, el concurs ambiental escolar on ha participat l’alumnat de 4 t , 5é i 6é de primàriadel CEIP Mare de Déu de Vallivana, el CEIP Sant Ignasi de Loiola i el col·legi Sant Cristòfor Màrtir. Un concurs que va consolidant-se, any rere any, amb l’objectiu que l’alumnat de l’últim cicle de primària conega millor els serveis i recursos que ens aporta la natura i valore la necessitat d’adquirir actituds sostenibles i respectuoses amb el nostre entorn.

Este concurs s’integra dins d’un programa que ofereix als municipis de la província estratègies per a laconscienciació i capacitació ciutadana amb actituds cada vegada més sostenibles.

D’esta manera, amb el material aportat pels col·legis es fa una selecció per comarques, tot itenint en compte la idoneïtat pel que fa als dies de major importància ambiental, la destresa de l’alumnat i l’originalitat. Amb els materials seleccionats, es dissenya un calendari on es marquen els dies que ambientalment es commemoren i es fa arribar a cadascuna de les aules de 4 t , 5é i 6é de primària dels col·legis públics i concertats del municipi.

Enguany, el concurs compta amb 2 mencions destacades en els premis individuals, elsguanyadors de les quals són Laura Ballester Tarazona i Ferran Minguet Soria, alumnes de5é de primària del CEIP Mare de Déu de Vallivana que han obtingut 3 entrades

respectivament per al Bioparc de València. Així també, Aroa Cerveró Aguado, de 6é de primària del col·legi Sant Cristòfor Màrtir, ha obtingut un reconeixement al seu treball.

El premi col·lectiu, únic en tota la comarca, ha sigut per al CEIP Mare de Déu de Vallivana, que consisteix en una jornada de tallers ambientals per a tots els cursos participants i que es va celebrar ahir al pati del Centre. L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va voler estar present ahir per conéixer de primera mà el desenvolupament de les activitats i felicitar a tots

els guanyadors i guanyadores. Cal destacar que este premi col·lectiu els acredita com a únic centre guanyador en tota la comarca de l’Horta Sud.

Tot l’alumnat participant ha rebut un diploma pel seu compromís amb el medi ambient i un embolcall reutilitzable, amb informació respecte de les emissions de CO2 que podem estalviar amb el seu ús.