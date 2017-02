500 escolars de Carcaixent visitaran l’exposició sobre el centenari de ciutat

Tots els centres educatius han confirmat la seua assitència a les visites guiades a l’exposició “Carcaixent, 1916”

Durant les pròximes dos setmanes, al voltant de 500 alumnes de primària i secundària de tots els centres educatius de Carcaixent visitaran l’exposició «Carcaixent 1916. Una mirada a la ciutat de fa 100 anys». Les visites estan guiades per personal especialitzat i adaptades a l’edat dels escolars.

L’exposició «Carcaixent 1916. Una mirada a la ciutat fa 100 anys» explica com era Carcaixent en 1916 a molts nivells. Analitza l’agricultura, l’economia, la demografia, però també les associacions, la cultura, les principals personalitats del moment, entre altres aspectes rellevants de l’època. L’exposició compta amb 18 panells amb un clar esperit divulgatiu i molta càrrega visual, per tal d’acostar un període brillant de la història de Carcaixent a tots els públics. S’hi poden veure fotografies i documents que ens expliquen eixe moment, tot posant el punt d’atenció en la concessió del títol de ciutat per mitjà de l’exposició de l’acta d’aquell moment i d’altres documents relacionats.

Vicent Albelda, regidor d’educació, ha valorat molt positivament l’interès de tots els centres de voler acostar als alumnes la seua història més propera «independentment de l’edat de l’alumne, és molt important crear en els xiquets i xiquetes sensibilitat pel seu patrimoni i la seua història. A més, l’exposició és una molt bona manera de traslladar-los a un moment per a ells desconegut i que no apareix en el material didàctic que tracten en les aules però que explica moltes coses de la realitat quotidiana que viuen.»

L’exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de l’historiador Francesc Torres, de l’arxivera municipal, Mari Creu Trujillo, del cronista oficial de Carcaixent, Bernat Daràs, i d’altres persones que han aportat els seus coneixements i materials per al muntatge. L’exposició es podrà visitar en la Sala Sant Llorenç fins al 12 de febrer de dilluns a diumenge de 19 a 21 hores, i també els dissabtes i diumenges al matí de 12 a 14 hores.