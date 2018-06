‘58 jours’, millor curt en el II Festival de Curtmetratges en Llengua de Signes d’Almussafes

Connect on Linked in

Cervantes Gil, director d’aquesta obra audiovisual francesa, va aconseguir també el guardó al millor director en el certamen

‘El Abuelo’, presentada per Almussord, organitzadora de l’esdeveniment, va arreplegar dos dels reconeixements lliurats pel jurat

Almussafes, a 5 de juny de 2018. El cinema inclusiu i sense barreres va ser el protagonista el passat dissabte 2 de juny en el Centre Cultural d’Almussafes gràcies a la celebració deI II Festival de Curtmetratges en Llengua de Signes que es va desenvolupar en aquesta infraestructura pública. Almussord, en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat i l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana van dur a terme la segona edició del certamen audiovisual en el qual també es va celebrar el Fòrum Almussord, en el qual es va reflexionar sobre diferents qüestions relacionades amb el col·lectiu de sords. ’58 jours’, l’única proposta internacional seleccionada pel jurat per a participar en la fase final del certamen, i que està dirigida pel cineasta Cervantes Gil, fou la guanyadora del millor curtmetratge.

El Festival de Curtmetratges en Llengua de Signes d’Almussafes, organitzat per Almussord, va celebrar el passat dissabte 2 de juny amb èxit la seua segona edició. El certamen, que va nàixer en 2017 amb la finalitat d’impulsar un espai de trobada en el qual s’utilitze la creació audiovisual per a reflexionar sobre els problemes vinculats al col·lectiu de sords, es va desenvolupar amb un gran nombre d’espectadors.

A partir de les 17 hores, la sala d’actes del Centre Cultural de la localitat va acollir la projecció dels 12 treballs seleccionats per a la final i, després de la deliberació del jurat, es va dur a terme el lliurament de premis als guanyadors en cadascuna de les set categories a concurs. El premi al millor curtmetratge va ser per a l’única cinta produïda fora d’Espanya que competia en el certamen, ’58 jours’, del cineasta Cervantes Gil, qui també es va alçar amb el guardó al millor director.

‘El Abuelo’, producció presentada per la pròpia Almussord, fou reconeguda amb dos premis, el de millor guió i el de millor actriu, Pilar Roig. El millor actor va ser Jaime Fernández per la seua interpretació en ‘Superyo’, mentre que el millor muntatge va ser, precisament, per a ‘Superyo’, del director Veru Rodríguez. Finalment, el millor cartell de tots va ser el que il·lustra el curtmetratge ‘Quatre matins’.

Cinema inclusiu

“Des de l’Ajuntament d’Almussafes sempre apostem per l’accessibilitat i, en aquest cas, pel cinema inclusiu perquè és una forma d’intentar facilitar l’accés de les persones sordes al setè art. Estem obstinats a eliminar les barreres amb les quals es troba aquest col·lectiu i una bona forma de fer-ho és donant el nostre suport a aquesta segona edició del festival”, va destacar l’alcalde de la localitat, Toni González.

Per la seua banda, el president d’Almussord, impulsor de la iniciativa, assegura que portar avant aquesta trobada, en la qual han participat centenars de persones i al concurs de les quals s’han presentat un total de 25 treballs audiovisuals procedents de diferents punts de la geografia espanyola i fins i tot un de França, ha suposat “un aprenentatge i ens agradaria que es consolidara ací a Almussafes per a poder seguir donant visibilitat el cinema sord”.

Sobre Almussord, el primer edil va declarar durant la seua intervenció en l’acte de clausura que l’associació, “amb el seu president Jorge Fernández al capdavant, ha aconseguit demostrar que és possible trencar una barrera més des del punt de vista de la comunicació”, per la qual cosa va aprofitar “per a agrair públicament no solament a Jorge sinó també a la resta dels membres de Almussord, el gran treball desenvolupat durant mesos, per a aconseguir precisament l’èxit del projecte que hui hem tingut el plaer de constatar i de gaudir personalment”.

Al matí es va dur a terme el Fòrum Almussord, que va incloure diferents activitats en les quals els assistents a les mateixes van reflexionar sobre qüestions relacionades amb el col·lectiu de sords amb l’objectiu de donar visibilitat les seues reivindicacions socials. En aquesta ocasió, la conferència i la taula redona programades es van centrar a aprofundir sobre el cinema sord i els festivals que el promouen i els seus ponents van exposar les seues opinions sobre aquest tema.