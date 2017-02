60 joves participen en el concurs de Cartes d’amor de Carcaixent

L’acte de lliurament tindrà lloc este diumenge de vesprada i estarà amenitzat per un espectacle d’il·lusionisme

L’Ajuntament de Carcaixent, a través de la regidoria de Joventut ha convocat una nova edició del Concurs de Cartes d’Amor a Carcaixent, certamen que compta cada vegada amb més acollida entre les i els joves. Per a esta dotzena edició s’han rebut fins 60 treballs que tracten algun tema referent a l’amor en format carta, no solament des del punt de vista de l’amor romàntic. Precisament, segons han explicat des de la regidoria de joventut, l’èxit d’esta iniciativa any rere any és la capacitat dels joves de superar esta visió de l’amor i oferir perspectives més originals relacionades amb el fet d’estimar.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc este diumenge 12 de febrer en el “Llorer. Tapes i Pastes” a partir de les 18:30 i comptarà amb l’animació de l’espectacle d’il·lusionisme «La màgia de l’amor” a càrrec de la Federació Valenciana de Màgia. A l’igual que en les passades edicions, s’han establert dos categories “menors de 26 anys” i “majors de 26 anys” i hi han tres premis per categoria de 150€, 100€ i un sopar valorat en 50€ per a dos persones, per al primer, segon i tercer premi respectivament.

Natxo Escandell, Regidor de Joventut, ha volgut recordar la importància i arrelament que té este concurs en Carcaixent ja que el nivell de participació és molt elevat en cada edició. A banda de ser una bona manera de fomentar la lectura i l’escriptura en valencià entre els joves fora de l’àmbit acadèmic, el regidor també ha destacat que el Concurs de Cartes d’Amor serveix per descobrir a tota la població la capacitat creadora i l’originalitat que demostren els i les joves alhora de trencar estereotips referents a l’amor. “El que més sorprèn de tots els treballs – ha explicat el regidor- és que la majoria de cartes s’allunyen de la visió edulcorada de l’amor i busquen donar-nos una visió més integradora del fet d’estimar de la que totes i tots tenim molt a aprendre”.