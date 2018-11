629 Veïns i veïnes de l’Alcúdia participen en els quarts pressuposts participatius

Print This Post

L’Ajuntament destinarà un 50% de les inversions –uns 280.000 euros- per a la realització d’aquestes propostes

Les propostes més votades demanen la millora de l’accessibilitat de les voreres, la rehabilitació de la façana de la casa de la música, la dotació d’ombra en algunes zones del Parc de la República, la pavimentació de distints carrers, així com propostes relacionades amb actuacions en les escoles.

En total l’Ajuntament de l’Alcúdia haurà invertit quasi 1.500.000 d’euros en 39 actuacions distintes en els 4 anys de pressuposts participatius

La tercera fase del procés “L’Alcúdia Decideix”, impulsat des de la Regidoria de Participació, ha finalitzat i han sigut un total de 629 les persones que han participat emetent el seu vot per Internet, a l’Ajuntament o a la Casa de la Cultura.

Paco Sanz, regidor de participació ciutadana destaca la importància d’aquest aposta mitjançant la qual han sigut els propis veïns i veïnes els que han, primer seleccionat i després votat, les propostes d’inversions de l’Ajuntament. També destaca l’aposta per les microinversions front a les macroinversions, mitjançant les quals es poden solucionar moltes necessitats menudes en lloc d’obres mes o menys faraòniques.

A la primera fase del procés, tant veïns com associacions van aportar 60 propostes. Després de descartar aquelles no viables per a aquest pla, el Consell d’Entitats Ciutadanes va votar un total de 12, que passaren a la fase final.

Entre eixes 12 propostes han votat els veïns i veïnes del poble i les més votades han sigut: la millora de l’accessibilitat de les voreres, solucionar l’encreuament del pont de la Sèquia Reial, la rehabilitació de la façana de la casa de la música, dotar d’ombra algunes zones del Parc de la República, la millora dels banys exteriors del col·legi Heretats, la pavimentació de distints carrers, el canvi de l’asfalt de la pista de futbet i la construcció d’un magatzem al pati d’infantil del col·legi Les Comes.

L’Ajuntament dona gràcies a tots els participants ja que, L’Alcúdia decideix, Pressupostos Participatius, és un procés de participació ciutadana per a que els veïns i veïnes del poble puguen participar i decidir sobre temes municipals, en aquest cas, sobre el 50% de les inversions, 280.000 euros, que es realitzaran el proper any, 2019.