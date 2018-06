El 64% de les dones que acudeixen a la consulta de reproducció assistida de la Ribera té més de 33 anys

Connect on Linked in

Una jornada abordarà dubtes i qüestions sobre esterilitat

 El retard en l’edat per tenir el primer fill és una de les causes de l’esterilitat

 La consulta de Ginecologia Funcional de l’Hospital de la Ribera inicia els processos diagnòstics i prepara els tractaments d’inseminació artificial

Alzira (05.06.18). El 64% de les dones que acudeixen a la consulta de Ginecologia Funcional de l’Hospital Universitari de la Ribera per dificultats per concebre té més de 33 anys.

Segons ha destacat la Dra. Marita Espejo, facultativa de Ginecologia del centre alzireny, “l’esterilitat no només està produïda per causes orgàniques, sinó també per causes derivades del mode de vida actual, que retarden l’edat de les mares a l’hora de tenir el seu primer fill”.

Cal destacar, en aquest sentit, que l’esterilitat (és a dir, la impossibilitat per a la consecució d’una gestació) és un problema cada vegada més estès, que afecta entre el 10% i el 16% de les parelles de la Ribera en edat reproductiva i que arriba, a Espanya, al milió de parelles.

Així, prop de 400 parelles són ateses cada any a la consulta de Ginecologia Funcional de l’Hospital d’Alzira, on s’inicien els tractaments diagnóstics, se’ls orienta cap a algun dels tractaments de reproducció assistida i es preparen tractaments d’inseminació artificial.

Segons ha destacat la Dra. Espejo, “el 90% de les parelles que decideix tenir unfill, aconsegueix la gestació en el transcurs del primer any, pel que ha de considerar-se aquest període com a límit per començar a sospitar que hi ha alguna alteració i sol·licitar consell en una consulta especialitzada; però, ja que l’edat de la dona determina un descens de la fecunditat, quan supera els 35

anys, el temps límit per demanar consell s’escurça als 6 mesos sense aconseguirla fecundació”. Les estadístiques posen de relleu que el 70% de les dones de 35 anys a Espanya no té fills.

L’increment progressiu de les parelles que sol·liciten ajuda per aconseguir un embaràs, juntament amb els avenços mèdics i tècnics que es produeixen de manera continuada en aquest camp, fan que “la reproducció assistida siga, actualment, un tema de gran interès social i professional”, ha assenyalat la Dra.

Espejo, que ha afirmat que “a més del nostre compromís amb l’atenció als nostres pacients, els professionals sanitaris hem de vetllar per apropar informació veraç i solucionar les inquietuds i dubtes que la societat puga tenir en aquest

sentit”.Jornada de portes obertes

Per aquest motiu, l’Hospital Universitari de la Ribera ha organitzat una “Jornada de portes obertes sobre reproducció assistida”, que tindrà lloc elpròxim 22 de juny a centre hospitalari.

En aquesta Jornada, adreçada a pacients, futurs especialistes en Ginecologia i professionals dels mitjans de comunicació, destacats especialistes en Medicina Reproductiva abordaran qüestions com la importància de la reproducció assistida en la societat actual, el present i futur dels tractaments de reproducció assistida, o la difusió que del coneixement científic-metge es realitza a través

de les xarxes socials.