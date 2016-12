Aquests dies demostren que cal aprovar la moció sobre missatgeria instantània.

Al plenari de demà es vota eixa proposta per comunicar-nos directament i sense interferències amb la ciutadania. tots els punts de plenari estan a proposta de M+S Algemesí.

Una vegada més queda clar que M+S ALGEMESÍ fa política en positiu, política avançant-se als problemes, política constructiva. Així ho demostra l’ordre del dia del plenari de demà on tots els punts que es votaran hi figuren a instància directa o indirecta de M+S ALGEMESÍ. Dels sis punts resolutius, cinc son mocions elaborades per nosaltres, i l’altre, el primer, que és assumpte oficial de tràmit, hi figura per la denuncia pública sobre l’incompliment de l’increment de la subvenció a l’escola de Basnerée. Al dia següent de fer-la pública, d’ofici, s’inclogué en la corresponent comissió l’addenda a l’acord inicial que permetrà augmentar en 8.600€ la subvenció de 25.000€ d’enguany.

De no haver-la fet pública eixos diners no s’hagueren destinat al fi corresponent, a Solidaritat i hagués estat un incompliment més dels pressupostos d’enguany. Tot i el mantra de la resta de partits, M+S ALGEMESÍ sempre fa política en positiu i gràcies a nosaltres, i no a l’equip de govern, es donarà compliment a aquest punt.

Si eixe és el primer punt de l’ordre del dia el darrer que hi figura és la moció de M+S ALGEMESÍ per a crear un canal de comunicació a través de missatgeria instantània amb la població, semblant al que fa servir la Conselleria d’Educació, que utilitza l’aplicació “Telegram”. El que volem és que es complemente la informació a la ciutadania que ara es dóna a través de la web i les xarxes socials amb una comunicació instantània que li arribe al ciutada que vulga sense que ell haja d’anar a buscar-la.

L’experiència d’aquests dos dies ens ha fet veure la necessitat urgent que tenim d’aquesta via de comunicació. Si això ja hagués estat en marxa els ciutadans que s’instal·laren eixa popular aplicació -o altra semblant- simplement subscrivint-se al canal o canals oficials de comunicació podrien haver rebut al seu mòbil els avisos importants. Podrien haver sabut a quina hora es tancaven i obrien els passos subterranis, podrien haver sabut instantàniament que se suspenien les classes o que s’augmentava el nivell d’alerta. I això ho hagueren sabut sense tenir que anar a buscar la informació, no com ara que devien buscar-la i no sabien ni on.

Subscribint-se al canal OFICIAL gestionat directament per l’ajuntament hagueren pogut no sols tenir la informació, sinó saber que era informació oficial i verídica. L’experiència que tots hem tingut és que les informacions falses o “bulos” han circulat molt més apressa pels whatsapps que els comunicats oficial. La política de comunicació d’aquesta delicada situació és manifestament millorable.

Aquesta proposta la presentàrem en novembre i podria haver-se debatut i aprovat el mateix novembre. Però en aquesta moció ens hem trobat que la regidoria de comunicació parà una proposta i una eina que podria haver-li estat molt útil per a aquesta situació d’emergència. Al contrari “posà pals a les rodes” demanant una cosa que no s’havia fet mai en cap moció: informes tècnics. Com és evident l’informe tècnic no nega ni tomba la nostra proposta, plena de sentit comú.

Tot i que defensa la posada en funcionament d’una nova app vinculada a la pàgina web, per integrar en una sola aplicació diverses funcionalitats, també diu el tècnic “trobe interessant la proposta del grup municipal“. I efectivament ho, és perquè sols cal veure una pàgina web és una cosa i un canal de missatgeria instantània és un altra, i no són coses incompatibles sinó complementàries.

En situacions com les viscudes la pàgina web no és el canal apropiat i cap app que es base en ella pot substituir l’agilitat que donen els serveis de missatgeria instantània. La proposta de M+S ALGEMESÍ és posar en marxa eixe canal o canals temàtics durant un any per tal que el ciutadà rebera sols la informació que desitge: cultura, esports, ocupació, trànsit, festes, impostos, bans… a més, clar, d’avisos d’emergència.

Proposem, a més, que després s’estudie implementar eixa missatgeria per tal que fos bidireccional, és a dir, que el ciutadà puguera sol·licitar també informació automatitzada i/o personalitzada i rebre la contestació. Esperem que la dolenta gestió de la comunicació que s’ha fet d’aquesta crisi meteorològica i hidrològica duga a l’equip de govern a posar en marxa un canal o canals oficials de missatgeria (siga Telegram o qualsevol altra aplicació) perquè la nostra ciutadania no es mereix la desorientació i confusió que ha patit amb missatges a deshora i mal formulats.

No és de rebut, per exemple que s’explique a la ciutadania que la suspensió del dimarts era “a causa del temporal de pluges” quan era per la crescuda del riu Xúquer. Han estat diversos els veïns que ens han fet arribar la seua queixa per no tenir clar on poder buscar la informació oficial de l’ajuntament i per això demanem a la resta de partits que faça seua la nostra proposta que millorarà la comunicació de l’ajuntament amb la ciutadania.