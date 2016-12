S’intensifiquen els treballs de neteja per tornar a la normalitat després de les pluge

Durant estos dies s’ha treballat intesament per minorar els efectes en el terme municipal i en els camins rurals

L’Ajuntament ha intensificat els treballs de brigada i dels serveis de neteja municipals des del dimarts perquè el terme de Carcaixent torne a la normalitat després de les intenses pluges registrades des del dissabte passat.

Els principals danys registrats es troben en camins rurals, on s’ha actuat de manera urgent en la retirada de deixalles aportades pel riu i el fang per tal d’obrir-los al trànsit. Per altra banda, el dissabte, les fortes ràfegues de vent van provocar la caiguda d’arbres en diferents punts del terme que van causar danys en infraestructures urbanes, sent els més cridaners els danys sobre el Parc Navarro Daràs. A més, també s’han produït danys per filtracions en edificis històrics i altres instal·lacions municipals. Una relació de danys aproximada ja s’ha transmés a la Direcció General de l’Aigua per tal que el Ple del Consell puga planificar la reparació.

Per poder dur a terme la neteja, la regidoria de Serveis Municipals ha mobilitzat, a més de tots els mitjans propis, màquina pesada que, junt al treball dels operaris municipals d’obres i PROCARSA, han estat efectuant diverses tasques tant dins de la ciutat com en camins rurals. Els treballs de neteja en el casc urbà també s’han realitzat de forma continuada i intensiva, donant prioritat a la neteja dels centres escolars.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, va explicar ahir al ple municipal els detalls i conseqüències del temporal. Així va destacar que, tot i que a Carcaixent el nivell de risc no era comparable al de les localitats veïnes, sí que va haver un moment en el que es va pensar que Cogullada podria veure’s afectada per una pujada del nivell de l’aigua.

Altre dels aspectes que va destacar Paco Salom ahir al ple municipal és que la quantitat de danys és menor gràcies als treballs de manteniment i neteja del clavegueram i els embornals que es va efectuar per part de la brigada municipal, fet que va fer que l’aigua evacuara a bon ritme tot i la intensitat de la pluja. Altra de les mesures que van minorar els efectes va ser la neteja de barrancs com el de Gaianes o la Font de la Parra este estiu per part dels treballadors de l’atur agrícola.

Finalment, l’alcalde de Carcaixent va tindre paraules d’agraïment per a tots els cossos i forces de seguretat i d’emergències, Policia Local, Bombers, Guàrdia Civil, Guarderia Rural, Brigada Municipal d’Obres i Serveis, PROCARSA, tècnics municipals i voluntaris de Protecció Civil per tot el treball realitzat durant tot l’episodi de pluges i en posterioritat a ell. També va voler agrair a la ciutadania per la lliçó de civisme col·lectiu, la comprensió, la paciència i la col·laboració alhora de transmetre la informació oficial. La resta de grups municipals es van sumar a l’agraïment realitzat per Paco Salom.