Carlet vota des del 21 de desembre 10 propostes d’inversió per al 2017

La millora de l’enllumenat públic, la creació de nous espais d’oci i la creació de zones per a ciclistes i vianants, entre elles.

Els veïns i veïnes de Carlet han iniciat el passat dimecres 21 de desembre la fase de votació dels pressupostos participatius i poden elegir entre 10 propostes d’inversions i obres en el municipi. En una primera fase, els participants van presentar 75 propostes que s’han reduït a deu després de l’estudi per part dels tècnics que han valorat la seua viabilitat. El passat dimarts 20 de desembre, els tècnics, els regidors del govern encapçalats per la regidora de Participació, Pepa Caballero, explicaren una assemblea pública els criteris seguits per a descartar propostes o considerar-les no viables dins d’este procés de participació.

PROPOSTES

Les propostes que els veïns i veïnes poden votar es referixen a millores i inversions en espais públics o a reformes dels mateixos espais. Pel que fa a espais municipals, els suggeriments veïnals aposten per condicionar i sonoritzar el Teatre Giner, crear una ludoteca, un local multiusos per a assajos i associacions culturals i la millora de les instal•lacions del camp de futbol. Pel que fa a la ciutat en el seu conjunt, s’ha presentat una proposta per a tancar al trànsit el nucli històric i fer-lo per a vianants, la creació de carrils bici, la reurbanització de la plaça del País Valencià i en general l’increment de parcs i zones enjardinades.

Per últim, els veïns també proposen una millora de l’enllumenat públic de la ciutat i la prolongació de l’Albereda del riu Magre. Entre les propostes rebutjades en este procés s’han descartat aquelles que no signifiquen una inversió pressupostable com és l’eliminació dels excrements dels animals dels carrers del municipi. Altres propostes s’han descartat perquè ja estan contemplades dins de les partides que anualment es destinen al manteniment dels serveis del municipi, com també les que impliquen altres administracions. «Este rebuig tècnic dins d’este procés participatiu implica únicament que queden fora de les votacions, tot i que seran tingudes en compte per la corporació municipal en la seua acció de govern» -explica la regidora responsable, Pepa Caballero.

VOTACIONS OBERTES

Els veïns i veïnes poden votar tres propostes de les deu que hi ha fins el penúltim dia de l’any. Es pot votar tant telemàticament a travès de la plana web de l’Ajuntament com fer els tràmits de votació al mateix Ajuntament. Les propostes seleccionades durant este període de votació seran ordenades per nombre de vots obtinguts i les tres primeres seran incloses en el capítol d’inversions del pressupost del 2017. El govern carletí s’ha marcat com a objectiu que almenys el 40 % de les inversions partisca d’estes propostes.