Benimodo reparteix centenars de caixes de Nadal entre els majors de 65 anys

Benimodo, 23 de desembre de 2016.L’Ajuntament de Benimodo ha procedit en els últims dies al repartiment de centenars de caixes amb productes nadalencs entre els nuclis familiars que compten amb una persona major de seixanta-cinc anys. Amb l’arribada de les festes que tanquen l’any, el consistori va assumir fa una dècada la tradició de regalar als majors una estrena amb l’objectiu de permetre que totes les famílies pogueren comptar amb productes nadalencs en les seues taules, independentment de la situació econòmica de cadascuna.

És per açò que tots els anys es reparteixen notificacions a les persones de més de seixanta-cinc anys, que acudeixen amb puntualitat a la casa consistorial a arreplegar la seua caixa de nadal. L’ajuntament va estipular que es repartira només una caixa entre els nuclis familiars que compten amb diverses persones majors i els productes s’adquireixen en els establiments de la localitat amb l’objectiu d’afavorir així el comerç local i de proximitat.

Les caixes nadalenques repartides (265 de forma exacta) compten amb productes com vi o torró. “Són dates per a passar en família i l’ajuntament vol que totes compten amb productes típics de Nadal. Per açò vam voler mantenir la tradició de repartir caixes entre les persones majors i la veritat és que és un costum que té una gran acceptació entre els veïns i veïnes, que en els dies previs a l’inici de la campanya ja ens pregunten pel carrer si anem a organitzar-la de nou.

Les persones majors han assumit amb la crisi econòmica molts esforços per a mantenir a les seues famílies, amb la seua aportació personal i també amb diners. L’ajuntament vol reconèixer-li-ho amb aquest detall”, argüeix l’alcalde de Benimodo, Paco Teruel. De fet, l’ajuntament ha tingut constància que moltes persones que reben l’estrena de l’ajuntament la destinen a regals entre els seus familiars.