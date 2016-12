Més de 800 veïns i veïnes de l’aAcúdia voten als pressupostos participatius recibidos

Les propostes més votades estan relacionades amb millores en els centres educatius i amb l’urbanisme i la mobilitat

Aquest any es destinaran a esta partida 250 mil euros, 100 mil més que l’any 2016, el 50% de les inversions que es realitzaran

La tercera fase del procés “L’Alcúdia Decideix” -Pressupostos Participatius- ha finalitzat i han sigut un total de 859 les persones que han participat emetent el seu vot per Internet, a l’Ajuntament o a la Casa de la Cultura. El total de vots vàlids és de 818, descomptant aquells votants que no estan censats a l’Alcúdia i els vots nuls.

A la primera fase del procés, tant veïns com associacions van aportar 66 propostes. Després de descartar aquelles no viables per a aquest pla, el Consell d’Entitats Ciutadanes va votar un total de 14, que passaren a la fase final.

Entre eixes 14 propostes han votat els veïns i veïnes del poble i les més votades han sigut: la col·locació d’elements que donen ombra al pati d’infantil del Col·legi Batallar, la instal·lació d’aire condicionat a l’escoleta infantil municipal, i habilitar parcs infantils adaptats a xiquets amb discapacitat funcional i mobilitat reduïda. A estes les segueix la proposta de millorar l’accés dels vianants entre l’Avinguda Antonio Almela i l’Avinguda de Guadassuar, tenint en compte que s’eliminen les barreres arquitectòniques, solucionant així el pas actual a través de la gasolinera del Serrallo.

A continuació les propostes més votades han sigut la de millores en els parcs i jardins, millorar l’accés interior al Col·legi Heretats, ampliar les voreres de l’Avda de Guadassuar eliminant els carrils de servei i instal·lar un umbracle per a la recollida de l’alumnat a la porta d’infantil d’Heretats.

Algunes de les 66 propostes formulades seran posades en marxa amb recursos propis de l’Ajuntament. Altres entren dins de les competències d’altres administracions a les que farem arribar les propostes i, unes quantes, són temes més de gestió municipal que d’inversions. Però d’una o altra manera, l’Ajuntament prestarà atenció a totes elles.

L’Ajuntament dona gràcies a tots els participants ja que, L’Alcúdia decideix, Pressupostos Participatius, és un procés de participació ciutadana per a que els veïns i veïnes del poble puguen participar i decidir sobre temes municipals, en aquest cas, sobre el 50% de les inversions, 250 mil euros, que es realitzaran el proper any, 2017.

RESULTAT DE LES VOTACIONS

Participants: 859. Vots vàlids: 818

1. OMBRA PATI INFANTIL COL·LEGI BATALLAR: 363 vots

2. AIRE CONDICIONAT A L’ESCOLETA MUNICIPAL: 357 vots

3. PARCS INFANTILS ADAPTATS: 340 vots

4. GASOLINERA. MILLORAR ACCÉS A AVINGUDA ANTONIO ALMELA DES D’AVINGUDA DE GUADASSUAR: 324 vots

5. MILLORA DELS PARCS I JARDINS: 297 vots

6. MILLORA ACCÉS INTERIOR CEIP HERETATS: 283 vots

7. AMPLIAR VORERES AVDA. DE GUADASSUAR, LLEVAR CARRIL DE SERVEI I UNIR CARRIL BICI: 280 vots

8. UMBRACLE ZONA DE RECOLLIDA D’ALUMNAT A LA PORTA INFANTIL DEL CEIP HERETATS: 249 vots

9. PAVIMENTACIÓ I AMPLIACIÓ DE VORERES: 143 vots

10. MILLORAR ACÚSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA: 110 vots

11. PASSOS SOBREELEVATS PER A REDUIR LA VELOCITAT: 88 vots

12. REHABILITACIÓ JARDÍ DE LA CREUETA: 84 vots

13. PISTA DE TENIS MUNICIPAL: 83 vots

14. REMODELACIÓ I MILLORA DE LA PLAÇA “DELS TRES ARBRETS”: 76 vots