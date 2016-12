Cullera garantix l’alimentació a xiquets sense recursos durant les vacances de Nadal

El servici no té límit de places ni de data d’inscripció perquè la cobertura siga completa

CULLERA. 14-12-16. Arriben les vacances de Nadal i els menjadors escolars baixen la persiana. Per a evitar que cap xiquet sense recursos de Cullera passe fam, l’ajuntament de la localitat tornarà a obrir el menjador social durant estes dates. Esta pràctica es repetix des d’estiu del 2015 en compliment de la promesa del govern local de garantir l’alimentació de tots els xiquets de la població en risc d’exclusió social.

La regidora de Serveis Socials, Francesca Ortiz, ha explicat hui els requisits per a poder accedir a la prestació. El termini d’inscripció està obert i no té data límit, destaca. D’esta manera es garantix la cobertura màxima possible i s’evita que en cas que hi haja alguna situació sobrevinguda cap menor es quede sense l’alimentació bàsica.

El menjador se situarà en les instal•lacions el CAES Sant Agustí, situat en el barri del Raval de Sant Agustí, un dels més castigats pels efectes de la crisi. Encara que com destaca Ortiz «la desigualtat que ha generat el nou model econòmic és generalitzada».

Les persones interessades han d’acudir al Departament de Serveis Socials en horari habitual d’oficines per a tramitar la sol•licitud. «No hi ha límit de places», indica la regidora Ortiz, qui recorda que en totes les ocasions en les quals el menjador social ha estat en marxa s’han cobert totes les sol•licituds.

El menjador social és una de les iniciatives de l’Ajuntament de Cullera per a rescatar persones i pal•liar els efectes de la desigualtat social generada per la crisi econòmica. El consistori garantix este servici al llarg de tot l’any quan tanquen les escoles perquè els menors de famílies sense recursos tinguen assegurada l’alimentació necessària durant eixes dates.

El menjador estarà en marxa del 23 de desembre al 5 de gener. Solament tancarà durant els dies festius (Nadal, Any Nou i Reyes), quan les famílies opten per no fer-ne ús. No obstant això, per a garantir l’alimentació durant eixes jornades es facilitaran vals per a la compra de menjar. A més, es proporcionen lots de menjar amb productes bàsics.