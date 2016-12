El Centre Professional de Música de l’Alcúdia i la Colla de la Rosca trauen les Nadales al carrer per apropar-les a la gent del poble.

Al llarg del mes de desembre a l’Alcúdia s’han realitzat diferents actes a càrrec del Centre Professional de Música de l’Alcúdia i de la Colla de la Rosca amb motiu de les festes de nadal.

El Centre Professional de Música de l’Alcúdia i la Colla de la Rosca han creat ambient nadalenc a diferents racons de la localitat durant les passades setmanes. El ja popular Festival de Nadal, que ve realitzant-se des de fa anys a la Casa de la Cultura, va eixir per primera vegada al carrer el passat 22 de desembre, on els joves del Grup de Metalls acompanyaren amb els seus instruments a l’alumnat d’iniciació musical i preparatori.

Durant el matí del passat dia 23 de desembre, tant el Grup de Metalls com la Colla de la Rosca realitzarenxicotets actes tant a l’interior com als voltants del Mercat Municipal. D’altra banda, el dia 23 a la nit tingué lloc, per primera vegada, un concert totalment nadalenc a la Casa de la Cultura on els principals protagonistes foren la Banda de Veterans, i en el que aconseguiren captar l’atenció del públic amb un munt de sorpreses i diversió.

Per tancar aquest mes de música, durant les dues últimes setmanes tingueren lloc les audicions en la Casa de la Música, on totes les especialitats instrumentals feren uns concerts especials amb temes nadalencs.

La propera cita muscial tindrà lloc el diumenge 15 de gener, a les 12 del migdia a la Casa de la Cultura, amb el tradicional concert extraordinari d’Any Nou, de la mà de la Banda Juvenil i de la Filharmònica Alcudiana, que actuaren a la primera i a la segona part d’aquest concert respectivament.