L’Ajuntament d’Almussafes aconseguix duplicar el nombre de visitants a la XXXVI edició d’Expojove

El consistori municipal sufraga el cost íntegre de les entrades i el desplaçament de les 256 persones inscrites en l’activitat, que s’ha celebrat hui dimarts dia 27

Les famílies de la localitat es divertixen en una jornada protagonitzada per la història i les distintes civilitzacions assentades a València

Almussafes, a 27 de desembre del 2016. La visita a la fira infantil i juvenil Expojove, organitzada per l’Ajuntament de València des de fa 36 anys, s’ha consolidat com una de les principals activitats nadalenques per a les famílies d’Almussafes. Un any més, el consistori municipal ha subvencionat el cost del desplaçament i l’assistència dels veïns a esta gran festa on els xiquets aprenen jugant. L’Ajuntament d’Almussafes ha aconseguit duplicar l’afluència de visitants a la nova edició d’Expojove respecte l’any passat. De fet, un total de 256 ciutadans s’han sumat a esta iniciativa d’oci i entreteniment pensada per al gaudi de grans i xicotets. El consistori ha posat a disposició dels ciutadans, hui dimarts 27 de desembre, cinc autobusos per al seu desplaçament fins a la Fira de València.

Els veïns d’Almussafes mantenen, any rere any, un gran interés a participar en Expojove. En la 36 edició de la Fira, des de la Regidoria de Joventut el consistori local ha enregistrat un total de 256 inscripcions per a assistir, hui dimarts dia 27, a esta gran festa, quasi el doble que en 2015. Segons l’edil de Joventut, Davinia Calataiud, “la resposta de la població continua sent molt satisfactòria”. “Els veïns gaudixen amb esta iniciativa de caràcter lúdic i educatiu pensada per a tota la família. Es tracta d’una activitat nadalenca que edició rere edició es reinventa per a adaptar-se a estos temps i permetre als joves aprendre mentre juguen i es divertixen”, explica.

Fins a cinc autobusos ha posat a disposició dels veïns el consistori municipal per al seu trasllat fins a la Fira de València a les 10.30 hores del matí, instal·lació que acull la convocatòria sota el lema “Un viatge per la història”. Enguany, Expojove endinsa als visitants en un recorregut a través del temps per a descobrir les distintes civilitzacions que s’han assentat en el territori valencià al llarg dels segles. Durant tota la jornada, els 256 inscrits han gaudit d’una àmplia programació, entre la qual destaquen nombrosos tallers, actuacions i jocs pensats per a combinar l’aprenentatge i la diversió amb la transmissió de valors.

La nova edició d’Expojove ha posat de manifest que la visita a esta fira és una cita ineludible per a les famílies d’Almussafes durant el període de vacacions de Nadal. Entre els assistents a l’activitat, sufragada íntegrament pel consistori municipal, s’han desplaçat un grup de voluntaris del cos de la Protecció Civil i el tècnic de Joventut de la localitat, Andrés Pedrón.