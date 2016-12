El Patronat de Turisme encara el 2017 amb un pressupost de 3,74 milions d’euros i l’objectiu d’augmentar la competitivitat turística del territori

El Consell de l’organisme autònom de la Diputació s’ha reunit aquest matí amb la presència del president, Jorge Rodríguez, i la diputada de Turisme, Pilar Moncho

El pressupost és un 10,9% inferior al de l’exercici anterior i ha comptat amb els vots a favor dels consellers de l’equip de govern, l’abstenció de la representant de Ciutadans i els vots en contra dels delegats del grup popular. El Consell Rector està integrat per diputats provincials i representants del sector empresarial.

La reducció del pressupost segueix la línia de solidaritat territorial marcada per l’equip de govern de la Diputació, i «l’encarem amb noves sinergies adoptades amb la resta d’administracions públiques i amb nous acords amb el sector privat, perquè junts sumem, optimitzem recursos, evitem duplicitats i garantim al ciutadà, que és l’autèntic beneficiari de la nostra acció, una gestió òptima dels recursos públics» —ha manifestat la diputada Pilar Moncho.

Segons la màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació, «l’objectiu clau per al 2017 és augmentar la competitivitat turística de tot el territori mitjançant la creació de nous productes i experiències turístiques que fidelitzen els visitants i tracten de minimitzar l’estacionalitat». Amb aquest fi, el Pla d’Actuacions del Patronat previst per al 2017, aprovat en el Consell Rector passat, preveu noves línies de treball centrades en la cooperació institucional, la coŀlaboració activa amb tots els agents del sector turístic, inclosos els privats, i la promoció de nous productes turístics autòctons.

Consell Rector del Patronat de Turisme

A més de Jorge Rodríguez i la diputada responsable del servei, Pilar Moncho, el Consell Rector de València Turisme està integrat pels diputats Conxa Garcia, Pablo Seguí, Emili Altur, Maria Josep Amigó, Rosa Pérez, Roberto Jaramillo, Guillermo Barber, Javier Berasaluce i Mari Carmen Peris.

També està representat en el Consell del Patronat el sector empresarial turístic, amb Eva Blasco per la Cambra de Comerç de València, José Palacios per la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, Miguel Ángel Fernández Torán per la Unió Hotelera de la província de València i José Vicente Frasquet en representació dels empresaris de càmpings, incorporats enguany a l’òrgan turístic de la Diputació.