L’Ajuntament de Guadassuar inverteix 20.800 euros més en el Cementeri amb l’adquisició d’una màquina elevadora de fèretres

L’Ajuntament de Guadassuar ha adquirit la plataforma elevadora de féretres gràcies a la inversió de 21.500 euros. Aquesta màquina permet desplaçar i elevar els taüts a les zones més altes sense cap esforç per als operaris del cementiri, facilitant així el treball de sepultura, que fins ara es realitzava amb molt d’esforç mitjançant una elevadora mecànica manual. A més, realitza la introducció en el nínxol de forma fàcil i eficaç per la seua safata giratòria que permet enterrar en tots dos sentits.

El regidor de recursos humans, Joan V Puchol, ha destacat que amb aquesta màquina aconseguim l’objectiu d’augmentar la seguretat i la qualitat del treball dels operaris del cementiri. Fins ara realitzaven aquest treball sobre una màquina mecànica no homologada en unes condicions gairebé tercemundistas, i sempre amb el risc de caigudes tant dels operaris com del fèretre. A més, amb aquesta màquina es compleix amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, cosa que representa una millora en les condicions laborals per a la plantilla.

Per a Núria Merino, regidora de Medi Ambient, encarregada de la gestió del cementeri, aquesta nova màquina permetrà realitzar els enterraments, amb un procediment més digne, a diferència de com es venia fent fins ara. De fet, ha assenyalat que fins fa poc s’havia d’instal•lar una elevadora mecànica per pujar els fèretres que ocupaven els nínxols més alts, una cosa poc adequada que havien de presenciar els familiars en un moment dur i delicat, especialment pel soroll de grinyolar que es produïa en elevar, mitjançant manilla, el féretre.

Aquesta nova màquina elevadora de fèretres agilitarà els enterraments, D’aquesta manera s’estalviarà temps, ja que tot el procediment dels sepelis serà més ràpid i segur. La màquina entrarà en funcionament d’immediat i els operaris del cementiri rebran un curset del maneig de la mateixa, de la prevenció de riscos laborals i de les possibilitats i funcionament de la mateixa.

Creiem que aquesta adquisició de la nova màquina elevadora de fèretres era necessària i que contribuirà a millorar les infraestructura del Cementiri Municipal. Es dóna, per fi, solució a un problema de molts anys.