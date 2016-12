Cullera descobrix la fotografia de Lisard Arlandis

L’Ajuntament adquirix mig centenar d’instantànies del fotògraf que havia estat en l’oblit

CULLERA. 28-12-16. Cullera regira en el seu passat per a recuperar la memòria de personatges il·lustres que passaren desapercebuts o quedaren sepultats en l’oblit. La regidoria de Patrimoni Històric que dirigix Amparo Jover acaba d’adquirir una col·lecció de 50 instantànies obra de Lisard Arlandis Durà, un dels fotògrafs més importants que va tindre la ciutat durant la primera meitat del segle passat i que, no obstant això, mai havia estat reconegut pel municipi.

Part de la col·lecció pot admirar-se estos dies a la sala d’exposicions de la Casa de l’Ensenyança, un espai recuperat recentment i que en poc menys d’un any bull com a un dels principals centres de cultura locals.

Lisard Arlandis Durà, nascut a Cullera el 1881 i traspassat a València el 1955, tot i no dedicar-se professionalment a la fotografia fou un dels millors exponents del moviment salonista de la dècada dels anys 30 del segle XX a la Comunitat Valenciana.

Esta generació realitzà una aposta ferma per plantejaments pictorialistes i formalistes i, gràcies a la seua concepció artística de l’expressió fotogràfica, ens oferí un llegat antropològic de primer ordre per estudiar la societat i els monuments del principi de segle XX de Cullera i de moltes altres localitats i paratges valencians.

L’exposició «Cullera vista per Lisard Arlandis Durà», dedicada íntegrament al fotògraf cullerenc, pretén donar a conéixer i homenatjar un excepcional fotògraf, pràcticament desconegut, però també reivindicar el magnífic patrimoni gràfic de la ciutat de Cullera.

Llibre

Aprofitant esta mosta, l’editorial El Tívoli ha llançat una edició limitada d’un llibre de fotografies d’Arlandis. El Tívoli és una editorial especialitzada en la divulgació de la fotografia històrica, principalment en blanc i negre. En col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera, presenta esta exposició que no pot deixar ningú indiferent, per la qualitat de les imatges i per la profunditat de la mirada cap al passat.

El llibre, de gran format, fou presentat el passat divendres amb motiu de la inauguració de l’exposició. Es tracta d’un recull de fotografies en blanc i negre que inclou imatges de Lisard Arlandis però també de molts altres autors que han trobat en Cullera i en la seua geografia urbana i natural una font d’inspiració fonamental.

Tot i que Cullera compta amb un vast arxiu de fotografies antigues, gràcies a la tasca de recollida de la memòria gràfica que realitzen associacions com la Penyeta o l’AF Xúquer, molts experts coincidixen en el fet que les fotos de Lisard Arlandis són les millors pel que fa a qualitat que es conserven del seu període històric.

La citada exposició està oberta al públic fins al 8 de gener de dimarts a diumenge en horari de 18.30 a 21.30 h. L’entrada és lliure. Al llarg del darrer any, Cullera ha centrat part de la seua acció cultural en rescatar la memòria de fills il·lustres com Arlandis, el científic Joan Llopis Marí, el pintor Ferrer Cabrera o el matemàtic Joaquín Oliver.