Les millores de la plaça de Cartonatges han finalitzat

Al llarg de les últimes setmanes s’ha procedit a les obres d’adequació del solar de la plaça de Cartonatges. Des de la Regidoria de Gestió Urbanística s’ha complit amb el compromís adquirit amb els veïns de la barriada d’Ana Sanchis de condicionar este solar per a l’ús de tot el veïnat.

Les obres han consistit en la millora del paviment, reomplint els buits per a posteriorment posar una capa de formigó per tal de compactar la superfície d’este espai, on s’ha instal•lat una pista esportiva.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea d’Urbanisme, ha assenyalat que “amb este tipus d’actuacions s’està complint un dels objectius marcats per l’equip de govern; anar recuperant per a l’ús dels ciutadans els solars urbans”.

Esta zona d’Alzira comptarà també amb un pipican, amb això les dotacions per a les mascotes es veuran ampliades. Un altra part del solar s’ha reservat per a la creació d’un aparcament d’ús exclusiu per al veïnat de la zona, la qual cosa ajudarà, quant estiga en funcionament, a descongestionar la saturació de places d’aparcament d’esta part de la ciutat.

Finalment assenyalar que s’han plantat díhuit arbres a este solar per tal de fer-lo més atractiu i funcional. L’adequació del solar a estat possible després de la firma d’un conveni de cessió temporal per part dels propietaris.

Alzira, 29 de desembre de 2016