L’Alcúdia durant el 2016

Per a l’Alcúdia ha sigut una gran victòria la sentència que anul·là la modificació del contracte del consorci de residus, que ha suposat l’anul·lació de l’abocador projectat al costat de la Séquia Reial.

Per altra part ha sigut l’any de la consolidació dels pressuposts participatius on més de 800 persones han votat i als que es destinaran el 50% de les inversions, uns 250.000 euros. Igualment entrà en funcionament el Consell d’Entitats Ciutadanes que ja compta amb un Reglament de Funcionat elaborat pel propi Consell.

La cultura segueix apostant per la consolidació de “L’Alcúdia, capital cultural de la Ribera”, proposant nous festivals com “Menut Festival” (que tindrà lloc de manera estable en desembre i s’adreça de forma especial al públic infantil), consolidant campanyes teatrals amb més de 400 abonaments, construint la nova via de la “cultura gastronòmica” amb la proposta de “L’Alcúdia, capital de l’esmorzaret” (amb l’esmorzar popular que tindrà lloc a la diada de Sant Andreu) i amb el nou impuls de la Fira Gastronòmica. Cal no oblidar el 30 aniversari de la Casa de la Música que ha coincidit amb la victòria de la Filharmònica Alcudiana en els certamens provincial i autonòmic de bandes.

L’educació és un altre dels pilars importants de la gestió municipal i aquesta aposta educativa de l’Ajuntament de l’Alcúdia queda palesa, any rere any, a través del Congrés d’Educació, les beques de transport i l’ajuda per a l’adquisició d’ordinadors per a l’alumnat universitari, els ordinadors a l’alumnat de primària, els diferents programes sobre educació vial, biodiversitat, solidaritat… o el recolzament als bancs de llibres. Així mateix l’Escola d’Adults i l’Escola Infantil Municipals completen el ventall educatiu del poble.

Alhora, se segueix apostant per la coeducació a través de tallers de prevenció de la violència masclista, (que aquest curs també s’han programat per a 6é de Primària en tots els col·legis de la localitat) i també mitjançant una activitat sobre diversitat i assetjament LGTBfòbic organitzada per LAMBDA.

Durant el 2016 s’ha posat en marxa la regidoria de turisme i tradicions, potenciant les rutes històriques locals, les visites guiades, redimensionant les festes de Sant Andreu i Pasqua, Sant Antoni “del porquet” i les Festes Majors.

També aquest any, que ara acomiadem, s’ha impulsat el projecte de “L’Alcúdia esportiva” amb els programes de “Esport al carrer”, que ha posat en marxa a més de 70 persones, amb el llançament de les noves escoles de pilota valenciana, escacs i rugby, amb la celebració del Primer Duatló de l’Alcúdia i amb el recolzament a competicions ja consolidades (ciclistes, atlètiques, de natació, etc.) i a grans esdeveniments esportius com el COTIF, que en 2016 va tenir la major afluència de públic de tota la seua història de 33 edicions. L’Estadi Municipal d’Atletisme va rebre el nom del primer atleta olímpic de l’Alcúdia, Andreu Martínez.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha homenatjat durant aquest any al músic Vicent Torrent, d’All Tall, al sindicalista de CCOO Julio Montes, al cooperativista Pepe Vallés i al treballador de l’Ajuntament i conductor del vehicle-ambulància Joaquín Coné “Pula”.

Finalment caldria ressenyar l’impuls a l’ocupació a través del Pla d’Ocupació que ha donat ocupació a prop de 100 persones aquest any que finalitza; l’aposta pel medi ambient i l’estalvi energètic materialitzat amb l’ampliació a 2 dies de l’Oficina Verda, la participació en projecte europeus com “Pas a pas” i “My smart school” o la firma d’ampliació del pacte d’alcaldies; i l’obertura del Punt d’Inforamció d’Habitatge (PIH) on s’integra tota la informació, gestió i tramitació relacionada amb la vivenda.

Projectes per al 2017

En el 2017 se celebrarà el 30 aniversari de la Casa de la Cultura i amb aquest motiu s’incrementaran les activitats culturals al llarg de l’any. Per altra banda, es compleixen 175 anys de la incorporació de Montortal a l’Alcúdia, esdeveniment que es celebrarà amb diversos actes que aviat es donaran a conèixer.

Un dels objectius de l’Ajuntament de l’Alcúdia durant l’any que ara encetem és el d’aconseguir implantar un Cicle de grau mitjà de Formació Professional a l’Alcúdia, objectiu que compta amb el suport de les principals empreses del municipi.

Igualment, una altra de les metes per a l’any vinent és la realització de les múltiples inversions previstes en els pressuposts i la posada en marxa d’un potent portal de transparència que faça realitat el projecte de Govern Obert.

Per últim destacar que al 2017 tindrà lloc la Gala de l’Esport, en la qual es celebraran els triomfs de tots els clubs locals i, molt especialment d’Aida Martínez (campiona d’Espanya de taekwondo), Adrià Esparza (campió d’Espanya de motociclisme) o Júlia Escribà Vizuete (or provincial de gimnàstica rítmica i bronze en el campionat d’Espanya), entre altres.