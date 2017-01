Cullera amplia per segon any els horaris dels seus museus per a atendre l’alta demanda

El municipi turístic obrirà més hores els refugis de la Guerra Civil, la Sala d’Exposicions de la Casa de l’Ensenyança i el Museu Faller

CULLERA. 02-01-17. La xarxa de museus de l’Ajuntament de Cullera torna a ampliar els seus horaris per segon any consecutiu per a atendre l’alta demanda de visitants. Si en 2016 el govern municipal ja va decidir obrir el Castell també a les vesprades durant l’hivern, ara es pretén impulsar dos de les joies de la corona del municipi: els refugis de la Guerra Civil i la Casa de l’Ensenyança.

Concretament, a partir del pròxim dia 10 els refugis s’obriran de 10 a 12 hores els dijous i dissabtes. Estes galeries, situades en els Jardins del Mercat Municipal, són probablement els refugis millor conservats a la Comunitat Valenciana del conflicte bèl•lic que va assotar Espanya entre 1936 i 1939.

Recuperats i museïtzats fa alguns anys, efectuen un recorregut sobre la contesa i els seus efectes no solament en tot el país sinó també a Cullera. A més, expliquen el desenvolupament urbanístic del Mercat Municipal, la considerada com a ‘plaça Major’ de la localitat.

El seu gran atractiu atrau grups organitzats de turistes que es desplacen des dels més diversos punts i també a moltes escoles, que aprofiten el realisme que oferixen els refugis per a endinsar als alumnes en el drama de la guerra.

«En els últims temps ha crescut de forma important la demanda i des del govern municipal hem considerat necessari donar resposta a eixa realitat i ampliar l’horari d’atenció per a satisfer millor les necessitats dels nostres visitants, ja que fins ara els refugis solament obrien els diumenges al matí o prèvia petició de grups», explica la regidora de Patrimoni Històric i Museus, Amparo Jover.

Casa de l’Ensenyança

Un altre dels espais emblemàtics que amplien el seu horari és la Casa de l’Ensenyança, l’imponent edifici del segle XVIII que fou una de les primeres escoles públiques d’Espanya. Al març del 2016 el consistori va procedir a la seua reobertura com a sala d’exposicions i Museu Faller després del procés de rehabilitació integral al qual fou sotmés l’immoble.

Fins ara solament s’obria a les vesprades de dimarts a diumenge, però en 2017 també podrà visitar-se als matins de 10 a 12 hores els dimarts, dimecres i divendres. L’horari de vesprades serà de 18.30 a 20.30 hores de dimarts a diumenge.

Per la Casa de l’Ensenyança han passat milers de persones al llarg d’enguany i la seua sala d’exposicions ha superat totes les expectatives fins al punt que actualment hi ha llista d’espera de més d’un any per a exposar.

Més hores per a vore a Lisard Arlandis

De fet, l’actual mostra sobre fotos antigues de la ciutat, dedicada a Lisard Arlandis, està aconseguint un èxit important de manera que durant esta setmana (de dimarts a dissabte) s’ha decidit ampliar l’horari de visita als matins de 10 a 12 hores.

Bon resultat

La política d’ampliació d’horaris dels museus que va iniciar Cullera com a prova pilot en el Castell l’any passat ha donat bon resultat. Per este motiu, el govern municipal que presidix Jordi Mayor ha decidit seguir avant i enguany mantindrà també l’ampliació d’horari del Castell a l’hivern (de 10 a 14 h de dimarts a diumenge i de 16 a 18 h de dimarts a dissabte).

«És el més lògic per a una ciutat turística, ja que no era normal que abans els visitants es trobaren amb les portes tancades dels museus», defensa el primer edil, qui ha recalcat l’aposta de la ciutat per «caminar cap a desestacionalitzar el turisme i generar fluxos de visitants durant tot l’any» com ja està ocorrent.

«Les excursions organitzades per a visitar espais com el Castell o el Barri del Pou durant la temporada baixa han augmentat i açò significa que estem fent valdre els nostres atractius i per primera vegada en la nostra història estem començant a entrar en circuits turístics en els quals este municipi mai havia estat», conclou l’alcalde.