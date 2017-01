El més menuts gaudeixen del triesport a Sueca

Tres jornades destinades a practicar esport, futbol sala, handbol i colpball.

Sueca, 02/01/2017.Els xiquets i xiquetes de Sueca han gaudit de tres jornades d’esport i diversió, nomenades Triesport,organitzades per l’Ajuntament de Sueca junt amb la Regidoria d’Esports, en estes dies de vacances nadalenques.

Es tracta d’un tipus de competició dirigida a benjamins, alevins i per primer any, infantils també, i com ja digué el regidor d’esports, Vicent Baldoví a l’acte de cloenda d’estes jornades, “els pròxims anys també es contarà amb la participació dels infantils”.

Cada jornada estava destinada a un esport diferent, el primer dia es va jugar a futbol sala, el segon va estar dedicat a l’handbol i el tercer i per finalitzar estes dies d’esport, va estar destinada a una nova modalitat, el colpball. Els equips no podien tindre menys de 7 membres i obtenien més punts si es tractava d’equips formats per xics i xiques. S’enfrontaren tots contra tots, de la mateixa categoria, i tots els xiquets i xiquetes tingueren un diploma perquè recordaren estes jornades i cada equip va tenir la seua copa.

Cal destacar la participació dels alevins, a més el regidor d’esports ha volgut recalcar que “es tracta d’unes jornades on el menuts s’ho passen d’allò més be, proven nous esports i coneixen a més xiquets del municipi”.