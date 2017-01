LA UNIÓ presenta denúncies contra empreses citrícoles per no formalitzar contractes de compravenda amb els llauradors o canviar les condicions estipulades

Ha demanat a la AICA, dependent del Ministeri d’Agricultura, que inicie els controls i inspeccions necessaris

3 de gener de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors ha presentat diverses denúncies contra empreses citrícoles de la Comunitat Valenciana, davant l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), per no formalitzar contractes de compravenda en alguns casos o, en uns altres, per modificar les condicions inicials estipulades en els mateixos.

LA UNIÓ demana a l’organisme del Ministeri d’Agricultura que faça els controls i inspeccions requerits per a comprovar l’existència de contractes per escrit per part d’aquestes empreses i, si és el cas, del compliment del seu contingut, en la compra-venda de cítrics durant aquesta campanya de recol·lecció i comercialització. Aquesta organització professional agrària esgrimeix les seues queixes d’acord amb l’establert en l’apartat 4 de l’article 2 i el Capítol I del Títol II de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Les denúncies presentades per LA UNIÓ davant la AICA se centren en l’absència de contractes, però també en algunes pràctiques que determinades empreses comercialitzadores de cítrics estan adoptant després de l’episodi de fortes pluges i vents esdevinguts entre els dies 16 i 19 de desembre. Aquestes empreses han utilitzat com a excusa els danys provocats per aquestes pluges en les parcel·les de cítrics sobre les quals existia una relació contractual entre el llaurador i l’empresa comercialitzadora, per a no recol·lectar la fruita que encara està en bones condicions.

Aquesta actuació podria suposar una vulneració de la Llei de la Cadena Alimentària en provocar un efecte negatiu directe sobre la renda dels llauradors afectats per aquest incompliment unilateral dels pactes per aquests operadors comercials i que hauria de ser fruit de control i inspecció per part de l’Agència.

LA UNIÓ indica a la AICA que aquestes anomalies es van generalitzant i que ha d’actuar amb urgència per a evitar que s’estenga a altres empreses. Molts productors de cítrics es troben en un situació d’indefensió a causa de la greu crisi que pateix el sector en aquest campanya, provocada per diversos factors, i açò comporta una pràctica generalitzada per part d’algunes empreses comercialitzadores d’incompliment de la Llei de la Cadena Alimentària i de la Llei de Morositat, ja que alguns intercanvis comercials es realitzen sense contractes escrits vàlids i sense terminis de pagament coneguts, superiors als 30 dies que estableix la normativa. Per aquest motiu, LA UNIÓ ha demanat a la AICA que realitze inspeccions a determinades empreses sobre les quals ha rebut denúncies d’incompliments, però també aleatòries als operadors que actuen en el sector.

Cal tenir en compte que en aquesta campanya convergeixen diferents factors que estan provocant una deterioració greu de les transaccions comercials entre productors i compradors. L’Acord d’Associació Econòmica (AAE) de la Unió Europea amb els països de la Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional i les seues concessions a les importacions de taronges procedents de Sud-àfrica, vigent des del 10 d’octubre passat; l’intent de promoure la comercialització de noves varietats per part dels mateixos obtentors (alhora compradors) en detriment de les varietats comercials sense royalties, i les recents condicions climàtiques adverses estan provocant que moltes parcel·les es queden sense collir o que els llauradors lliuren la fruita sense preu al comerç.

LA UNIÓ considera intolerable les actuacions d’aquests operadors comercials en aquesta campanya, ja que es produeix una situació d’abús per als productors en preus i en condicions de lliurament, incomplint a més les normatives vigents. LA UNIÓ continuarà treballant per a reclamar a l’Administració que actue amb diligència i contundència contra aquestes pràctiques.